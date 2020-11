Declarația vicepremierului a fost făcută în data de 18 noiembrie, în cadrul unei ședințe de Guvern.

„Aşa cum am discutat anterior şi cu domnul ministru al Fondurilor europene, Marcel Boloş, am pregătit pentru o primă lectură un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care investiţiile care vor fi necesare în upgradarea sistemelor de alimentare cu energie şi cu gaze medicale să poată să fie decontate pe fonduri europene, pe aceeaşi schemă pe care am folosit-o pentru decontarea tabletelor achiziţionate pentru copii, sau echipamentelor electronice sau chiar pentru aparatura medicală.

Practic, unităţile sanitare care sunt în subordinea autorităţilor publice locale sau centrale pot să avanseze aceste cheltuieli, care ulterior vor fi decontate pe fonduri europene”, a transmis Raluca Turcan.

Echipamente medicale de aproximativ 1,2 miliarde de euro

Raluca Turcan a anunțat că, pentru a face față valului de infectări cauzat de pandemia de coronavirus, Guvernul a achiziţionat aparatură şi echipamente medicale de aproximativ 1,2 miliarde de euro.

„Până în momentul de faţă, pentru combaterea pandemiei, am investit 1,2 miliarde de euro pentru achiziţionarea de aparatură şi echipamente medicale şi am deblocat construcţia celor trei spitale regionale pentru aproximativ 2.500 de paturi, în valoare de 1,16 miliarde de euro”, a afirmat Turcan.

Declarațiile vicepremierul survin după ce, acesta a participat la semnarea unui proiect pentru prevenţia cancerului colorectal, între Ministerul Fondurilor Europene şi Institutul Clinic Fundeni.

Proiectul semnat joi se alătură altor trei finanţate tot din fonduri europene pentru diferite tipuri de cancer.

„Aceste proiecte vor da şansa celor care vor să se testeze să-şi facă un screening, să obţină un diagnostic şi să aibă parte de tratament. (…) Tipul acesta de proiect de prevenţie semnat joi de Ministerul Fondurilor Europene şi Institutul Clinic Fundeni va fi continuat şi în următorul exerciţiu financiar.(…) În următorii şase ani, vom avea la dispoziţie în total pentru sănătate, pe partea de Program naţional de recuperare şi rezilienţă, aproximativ 6 miliarde de euro. Aceşti bani se vor canaliza în sistemul de sănătate pe câteva direcţii foarte importante: una este aceea de prevenţie şi alta (…) se vor investi în infrastructura oncologică aproximativ 350 de milioane de euro, bani direcţionaţi spre institutele oncologice sau spre secţiile de oncologie de la nivelul spitalelor judeţene”, a precizat Raluca Turcan.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin