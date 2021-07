Aplicația AmParcat, implementată în Focșani. Un ajutor de nădejde pentru șoferi

Cu ajutorul acestei aplicații, șoferii din Focșani vor putea plăti parcarea prin apăsarea unui singur buton. Societatea Parking Focșani spune că aplicația este noua metodă ce vine în sprijinul șoferilor care caută un loc de parcare.

Cu toate că este un oraș mic, spune directrul SC Parking Focșani, parcarea este o adevărată problemă. Nicu Statache a precizat că în Focșani există o aplicație de plată care se numește TPARK, dar a precizat că nu a văzut nicio problemă să încerce încă o aplicație. El mai spune că la final va alege aplicația care va fi cea mai utilă cetățeanului.

”In Focsani exista o aplicatie de plata, se numeste TPARK, implementata in 2019. Ea functioneaza destul de bine, dar am vrut prin AmParcat sa dam inca o optiune de plata parcarii. Din discutia cu dezvoltatorul aplicatiei, mi-a placut foarte mult cum a fost dezvoltata aplicatia, astfel ca am zis de ce nu. Iar in final, cel mai bun va invinge, adica ne vom plia pe optiunea clientului final, adica cetateanul.”, spune acesta.