Principalele probleme semnalate de APIA vizează criteriile de calcul, impactul redus asupra bugetului de stat și lipsa de coerență cu obiectivele de mediu. Conform formulei actuale, impozitul este stabilit exclusiv pe baza cilindreei și a încadrării într-o normă Euro, fără să țină cont de emisiile de CO₂, element considerat esențial în politicile europene privind schimbările climatice.

Noua grilă de impozitare prevede, de exemplu, pentru vehiculele cu o cilindree de până la 1.600 cm³, valori cuprinse între 19,5 lei/200 cm³ pentru mașinile Non Euro–Euro 3 și 16,5 lei/200 cm³ pentru cele Euro 6. Diferențele procentuale între cele mai vechi și cele mai noi norme Euro sunt reduse, variind între 10% și 21%, ceea ce nu transmite un semnal de cost suficient pentru reînnoirea parcului auto și nu descurajează menținerea vehiculelor vechi și poluante.

Pe lângă această problemă, APIA subliniază că schema de impozitare ignoră evoluțiile economice recente. Între 2016 și finalul anului 2025, inflația cumulată a ajuns la aproape 70%, iar cursul RON/EUR a crescut cu peste 12%. În aceeași perioadă, parcul auto național a continuat să îmbătrânească, iar România a rămas pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, față de media de 45.

„Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), organizația reprezentativă a industriei auto din România, face un apel public către Prim-ministrul României. Considerăm că proiectul de impozitare auto, introdus prin asumarea răspunderii Guvernului, fără consultare publică și fără dialog real cu industria sau societatea civilă, reprezintă o abordare netransparentă și riscantă, care ridică serioase semne de întrebare privind corectitudinea și impactul acestui act legislativ”, a transmis APIA într-un comunicat.

Datele ETSC arată că vehiculele vechi au o contribuție majoră la acest bilanț negativ. În plus, lipsa fiscalizării comerțului cu autoturisme second-hand – de la transport și reparații, până la vânzare – favorizează întreținerea unei piețe nefiscalizate care aduce pierderi suplimentare la buget prin TVA, contribuții sociale și alte taxe.

APIA atrage atenția și asupra faptului că normele Euro nu reflectă nivelul de emisii de CO₂, ci stabilesc limite pentru alți poluanți precum oxizii de azot, monoxidul de carbon sau particulele. În schimb, legislația europeană a fixat obiective clare pentru reducerea emisiilor de CO₂: 130 g/km în 2015, 95 g/km din 2021, scădere cu 55% până în 2030 și obiectivul zero emisii pentru vehicule noi în 2035.

Comparând impactul grilei propuse cu situația reală din piață, APIA evidențiază mai multe anomalii. Un BMW 320d Euro 4 din 2005 ar urma să plătească 284 lei, față de 180 lei în prezent, în timp ce o Dacia Logan Euro 6 din 2022 ar fi taxată cu 82 lei, exact la fel ca un model identic, dar vechi de 10 ani. Un Peugeot 3008 Euro 6, modern și eficient, ar plăti 124 lei, similar cu vehicule mult mai vechi și poluante.

Organizația consideră că aceste discrepanțe nu încurajează orientarea consumatorilor către mașini mai puțin poluante și nici tranziția spre tehnologii hibride sau electrice. În schimb, noua formulă menține competitivitatea vehiculelor vechi, în contradicție cu obiectivele climatice asumate de România și Uniunea Europeană.

APIA solicită Guvernului să reanalizeze de urgență mecanismul de impozitare și să introducă factori relevanți precum emisiile de CO₂, vechimea vehiculului și nivelul real de poluare, alături de cilindree și norma Euro. Organizația subliniază că a transmis deja o propunere proprie, fundamentată pe bune practici europene și pe principiul „poluatorul plătește”, dar aceasta a fost ignorată de autorități.

Totodată, APIA semnalează că tentativa de dialog cu Ministerul Transporturilor a fost respinsă pe motivul unei agende încărcate, ceea ce arată că definirea unui sistem corect de impozitare auto nu a reprezentat o prioritate pentru actualul Guvern.

„Vă rugăm să reanalizați de urgență această formulă și să integrați într-un viitor mecanism de impozitare criterii relevante, precum emisiile de CO₂, vechimea vehiculului și nivelul real de poluare, alături de cilindree și norma Euro. Reamintim, totodată, că APIA a transmis deja o propunere proprie de sistem de impozitare, fundamentată pe bune practici europene si pe principiul ”poluatorul plătește”, care poate reprezenta un punct de plecare solid pentru construcția unui model echilibrat, corect și sustenabil pentru România dar a fost ignorată complet atât de fostul Guvern, cât si de actualul”, a transmis APIA.

În final, asociația transmite că România are nevoie de un mecanism modern și sustenabil, care să sprijine tranziția către un transport mai curat și mai sigur. APIA își reafirmă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru construirea unui model echilibrat, corect și compatibil cu standardele europene.