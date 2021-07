Apele se retrag, dar numărul deceselor este în creștere

În Germania și în Belgia, au fost raportate cel puțin 170 de decese, iar alte sute de oameni sunt dați dispăruți din cauză că dezastrul a întrerupt liniile de comunicație. Mulți se întreabă de ce eforturile vizând menținerea sub control a inundațiilor au fost atât de ușor depășite, notează James C. McKinley jr., Benjamin Mueller, Jack Ewing, Dan Bilefsky, Melissa Eddy și Steven Erlaanger într-o opinie pentru The New York Times.