Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a venit cu un guler cervical la Parlament marţi, când urma să se dezbată o moţiune simplă împotriva sa, şi a anunţat că are o problemă serioasă la coloană.

„Acum vreo 10 zile eram în minister, la birou şi am avut o problemă serioasă, spun eu, o durere maximă în braţul drept, mi-a amorţit mâna complet şi a fost nevoie să merg la medic. Şi uite aşa, după mai multe zile de consultări şi discuţii cu medici am ajuns în situaţia în care mă vedeţi acum. Vorbim despre o situaţie la coloana vertebrală, ceva vertebre, C6-C7 tasate. Deocamdată, nu diagnosticul contează atât de mult, ci faptul că de 10 zile am luat atâtea pastile, cât nu am luat toată viaţa cumulat. Medicii mi-au recomandat repaus, să continui tratamentul, am luat-o treptat pentru faptul că nu pot să fac prea multe, că durerea persistă”, a spus Ion Ştefan la Camera Deputaţilor.

Marţi, plenul Camerei Deputaţilor urma să dezbată moţiunea simplă „Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!”, îndreptată împotriva lui Ştefan, dar pentru că acesta a reclamat probleme de sănătate, moţiunea a fost doar citită.

„Fac anunţul pentru presă şi mai ales pentru colegii noştri care urmăresc dezbaterea, datorită stării de sănătate, în urma consultării domnului ministru Ion Ştefan, în urma consultării cu liderii de grup, vom finaliza citirea moţiunii astăzi, iar dezbaterea din partea grupurilor parlamentare va avea loc la o altă dată, pe care o vom stabili de comun acord. Vom finaliza şi vom închide şedinţa”, a spus preşedintele de şedinţă, Florin Iordache.