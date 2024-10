Apare o nouă sărbătoare în România. Când va fi „Ziua de Curățenie Națională”

Așadar, Camera Deputaților a votat miercuri, 2 octombrie, un proiect care implementează o nouă sărbătoare. Este vorba despre „Ziua de Curățenie Națională”. Totodată, legea va merge la promulgare. Va fi organizată pentru prima dată în 2025.

Legea a trecut de Camera Deputaților cu 223 de voturi „pentru”. Totodată, au fost înregistrate 16 voturi „contra” şi 8 abţineri.

„Ziua de Curățenie Națională” va fi sărbătorită începând cu 2025, a treia zi de sâmbătă din luna septembrie a fiecărui an.

Scopul ar fi accentuarea responsabilității sociale atât a cetăţenilor, cât şi a autorităţilor publice, a persoanelor juridice.

Este vorba despre:

Proiectul de lege, depus de UDMR și susținut și de parlamentari ai partidelor de guvernământ şi de opoziţie, a fost adoptat de Senat, primă Cameră sesizată, în 24 iunie.

Senatorul UDMR Tánczos Barna a oferit mai multe explicații după ce Senatul a adoptat propunerea legislativă

„Nu vom avea o ţară curată, dacă nu contribuim cu toţii la acest lucru. De aceea am susţinut iniţiativa ‘Let’s do It, Romania!’ (n.red. „Să o facem, România!”), şi am iniţiat instituirea celei de-a treia zi de sâmbătă din septembrie, a fiecărui an, ca Ziua de Curăţenie Naţională. Prin această lege transmitem un semnal clar privind responsabilitatea socială atât a cetăţenilor, cât şi a autorităţilor publice şi a persoanelor juridice. Doar printr-un efort comun putem ajunge la o schimbare de mentalitate şi ziua naţională de curăţenie este un instrument prin care putem încuraja acţiunile de curăţenie cu impact pozitiv asupra mediului, colectarea separată şi reciclarea”, a declarat Barna.