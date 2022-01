Microsoft a lansat o ediție specială a raportului Work Trend Index, intitulată „Un nou viitor al lucrătorilor esențiali, amplificat ajutorul tehnologiei”, și a anunțat noi funcții disponibile în Microsoft Teams și Microsoft Viva, destinate milioanelor de oameni care asigură funcționarea serviciilor esențiale.

2 miliarde de lucrători din prima linie, din întreaga lume, reprezintă 80% din forța de muncă globală, iar 88% dintre organizații angajează oameni pentru aceste funcții. Totodată, companiile investesc din ce în ce mai mult în instrumente digitale pentru angajați, cu scopul de a moderniza fluxul de lucru, pentru a îmbunătăți performanța, cultura și comunicarea la locul de muncă – astfel, gradul de utilizare a platformei Microsoft Teams de către lucrătorii din prima linie a crescut, lunar, cu 400% începând din martie 2020.

51% dintre muncitori nu se simt apreciați ca angajați

Raportul Work Trend Index dezvăluie informații importante, cu impact asupra fiecărui segment de la nivelul forței de muncă:

Existența unei culturi organizaționale bazate pe apreciere devine tot mai importantă: 76% dintre angajați simt un atașament față de colegii lor, însă peste 60% dintre aceștia sunt de părere că managementul companiei pentru care lucrează ar trebui să prioritizeze încurajarea procesului de comunicare și cultura organizațională. În plus, 51% dintre lucrătorii din prima linie, care nu ocupă poziții de management, nu se simt apreciați ca angajați.

Apar noi funcții pe Microsoft Teams

Microsoft a dezvoltat alături de partenerii din industrie noi oferte, funcții și capacități la nivelul Microsoft Teams şi Microsoft Viva, platforma dedicată managementului angajaților și dezvoltării profesionale lansată de companie la începutul anului trecut, menite să sprijine lucrătorii din prima linie.

Microsoft își consolidează relația strategică cu Zebra Technologies Corp., lider mondial în dezvoltarea de soluții digitale inovatoare (inclusiv software și hardware, cum ar fi dispozitive mobile robuste cu sistem de operare Android, special concepute pentru lucrătorii din prima linie. Cele două companii livrează aplicația Teams Walkie Talkie pe o gamă largă de astfel de dispozitive Zebra , care au inclusiv un buton dedicat push-to-talk (PTT) prin care se poate accesa funcționalitatea Teams Walkie Talkie. În plus, Teams Walkie Talkie DIGITAL PTT este acum disponibil și pe toate dispozitivele mobile iOS (în plus față de Android).

„Nu este un secret faptul că pandemia a schimbat modul în care lucrăm într-un ritm mai rapid decât am anticipat vreodată”, a declarat Emma Williams, corporate vice president în cadrul Microsoft.

„Dezvoltarea profesională a angajaților din prima linie rămâne esențială pentru transformarea digitală. Împreună cu partenerii noștri, venim în sprijinul lucrătorilor din prima linie cu instrumentele necesare care să le permită să rămână conectați cu echipele lor, în timp ce își concentrează atenția asupra clienților sau a operațiunilor pe care le desfășoară într-un anumit moment. Utilizată corespunzător, tehnologia poate moderniza fluxul de lucru și poate îmbunătăți performanța la locul de muncă, şi în același timp cultura organizațională și comunicarea.”

În plus, începând cu data de 1 februarie resursele din Microsoft Cloud for Retail vor deveni disponibile. Microsoft Cloud for Retail accelerează creșterea afacerii prin furnizarea de soluții destinate industriei de retail, care pot fi integrate cu sistemele existente ale comercianților. Acesta începe prin unificarea surselor de date de-a lungul procesului de achiziție și le permite comercianților să maximizeze valoarea datelor lor, astfel încât să își poată contura o imagine de ansamblu asupra consumatorului.

Odată conectate, datele și inteligența artificială îi ajută pe comercianți să înțeleagă mai bine și să îmbunătățească experiența de cumpărare. Oferind experiențe mai relevante de-a lungul întregului lanț valoric, comercianții pot construi un lanț de aprovizionare sustenabil în timp real. Această soluție include, de asemenea, noile funcții din Microsoft Teams și Microsoft Viva.