Recalculare pensii 2024. Deciziile de recalculare nu trebuie contestate în instanța de judecată, îi sfătuiește șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, pe români.

În cadrul unei intervenții TV la Realitatea PLUS, acesta a explicat și de ce nu este necesar ca buletinul de calcul să fie atașat noii decizii.

„Nu exista acest buletin de calcul pentru că nu e necesar. Acest buletin de calcul exista la dosarul de pensie când persoana respectivă a ieșit la pensie.

Nu se umblă pe contributivitatea lui, noi am aplicat o formulă de calcul. Asta am făcut pe recalculare, iar punctele de contributivitate se regăsesc. (…) Noi nu am făcut aceste decizii ca sa fie contestate”, a spus el.