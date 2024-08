Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a oferit în exclusivitate la România TV detalii importante despre marea recalculare a pensiilor. În prezent, peste 500.000 de decizii de recalculare au fost deja trimise pensionarilor. Acest lucru a marcat un moment istoric în sistemul de pensii.

Daniel Baciu a explicat cum vor fi afectate pensiile de această recalculare. El a arătat când vor începe pensionarii să primească veniturile ajustate și ce pași trebuie să urmeze cei care consideră că deciziile de recalculare sunt greșite.

Daniel Baciu a subliniat importanța acestui proces, descriindu-l drept cea mai amplă reformă a pensiilor. Potrivit acestuia, toate dosarele de pensie au fost recalibrate și digitalizate, inclusiv cele vechi de peste 35 de ani. Baciu a confirmat că toate deciziile de recalculare au fost trimise prin poștă către pensionari, iar procesul de actualizare este acum aproape complet.

Baciu a anunțat că, începând din săptămâna viitoare, vor începe tipărirea taloanelor cu noile valori ale pensiilor. Aceste taloane vor fi trimise pensionarilor, care vor începe să primească noile venituri începând cu prima zi a lunii septembrie.

În ceea ce privește impactul recalculării, Baciu a declarat că peste 3,8 milioane de pensionari vor beneficia de majorări. Aproximativ 83% dintre aceștia vor vedea creșteri semnificative, între 1% și 100%, unele pensii fiind chiar dublate. Estimările bugetare indică o creștere medie de 622 de lei pe pensie. Acest lucru reprezintă o majorare de aproape 27%. În total, bugetul alocat pensiilor va crește cu 27% față de începutul anului, cu o majorare cumulată de 40% în total.

„In suma nominală o creștere medie de 622 de lei. In procent aproape 27%. Anvelopa plății pensiilor va crește cu 27%. La început de an au crescut cu alți 13%. 40% in total. Avem și o creștere a pensiei medii la 2761 de lei”, a arătat acesta.