Anunțul momentului despre certificatul verde! „Nu va trece săptămâna asta”. Este răsturnare totală de situație

Luni seara, George Simion, copreședintele AUR, a intervenit în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, unde a declarat că partidul său nu va permite ca legea certificatului verde COVID să treacă prin Parlament ”pe repede înainte”. Acesta subliniat că pentru a se asigura de acest lucru, AUR a depus 20 de amendamente.

„Mai suntem si noi in Parlament, nu doar USR, care incearca sa impuna toate nebuniile. Trebuie sa ne tinem de promisiune, ca vom fi de partea romanilor. Am fost astazi in Piata Rahova si oamenii sperau ca noi nu-i vom lasa sa introduca obligativitatea vaccinarii. Sa se accepte si testul de anticorpi si sa nu se suspende contractul de munca. Ne-au furat dreptul la educatie, acum atenteaza la dreptul la munca.

Ca in nu stiu ce tara nu mai sunt lasati sa iasa din casa cei nevaccinati, nu e neparat bine, ca acolo sunt si unii care umbla cu pene in cap. Ar trebui sa vedem daca au si rezultate masurile astea, ca am vazut ca tot mor oameni. Noi suntem campioni la decese pentru ca nu am avut acces la medicamente. Guvernarea si domnul Arafat ar fi trebuit sa se ingrijeasca sa fie in farmacii medicamente antivirale si sa nu mai moara oamenii arsi in spitale. Daca trece legea USR, nu o sa mai poata oamenii nici sa munceasca.”, spune George Simion.

Legea nu va trece săptămâna asta

George Simion a mai declarată că legea certificatului verde COVID nu va trece săptămâna asta și că AUR a introdus 20 de amendamente, sperând să fie luate în calcul.

”Le promit romanilor ca saptamana asta nu o sa treaca legea asta. Noi am introdus 20 de amendamente, asteptam sa fie luate in calcul. Asteptam sa fie discutata temeinic o asemenea lege, care impacteaza milioane de oameni. De aceea e AUR in Parlament si de aceea o sa ne luptam cu ei. Noi suntem oameni rezonabili, vrem dezbateri si sa gasim o forma corecta pentru aceasta lege. Vrem ce e mai bine pentru romani, vrem sa nu mai auzim certuri. A incept tara sa se imparta in vaccnati si nevaccinati. Dezbinarea asta a fost politica lui Iohannis de sapte ani.”, a spus George Simion la România TV.

Despre responsabilitatea lui Raed Arafat

Pe de altă parte, copreședintele AUR a vorbit și despre responsabilitatea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

”Daca e nemuritor, poate totusi se gaseste alt nemuritor sa-l inlocuiasca. Ii facem o statuie, ce o fi, sa nu mai moara oameni in spitale. Comisia de ancheta ceruta de AUR in Parlament trebuie constituita, dar USR nu vrea, sunt semne si de la PNL ca nu ar vrea. Arafat nu a candidat nicaieri, dar ramane mereu in functie. Avem mecanismele parlamentare, nu e nimeni vesnic, specialistii AUR vor conduce in scurt timp Romania”, a încheiat George Simion.