În prezent, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se află sub atenta supraveghere a medicilor. Toți cei patru copii ai ei sunt alături de ea. În acest moment, copiii ei se află la Castelul Balmarol (Scoția).

Nepotul ei (Ducele de Cambridge) și Ducesa de Sussex se află în mijlocul unei vizite planificate în Marea Britanie, însă vor călători în Scoţia pentru a fi alături de Regina Elisabeta a II-a, a declarat purtătorul lor de cuvânt, relatează The Guardian.

Ducesa de Cambridge este acum la Windsor (Anglia), în timp ce Prinţul George, Prinţesa Charlotte şi Prinţul Louis sunt la şcoală, a transmis Palatul Kensington.

La auzul informațiilor trimise de Palatul Buckingham, Arhiepiscopul de Canterbury a a transmis Familiei Regale că se roagă pentru sănătatea suveranei sale.

„Rugăciunile mele şi rugăciunile oamenilor din (Biserica Angliei) şi din întreaga naţiune sunt alături de Majestatea Sa Regina astăzi. Fie ca prezenţa lui Dumnezeu să o întărească şi să o mângâie pe Majestatea Sa, familia ei şi pe cei care au grijă de ea la Balmoral”, a scris Justin Welby pe contul său de Twitter.

We join with Anglicans around the world in praying for Her Majesty Queen Elizabeth II, and her family.

We pray for God’s presence to strengthen and support The Queen, the Royal Family, and those who are caring for Her Majesty. https://t.co/hpt3mbGZk0 pic.twitter.com/FvGA1V0dd9

— Anglican Communion (@AnglicanWorld) September 8, 2022