Anunțul serii despre cel mai important proiect de infrastructurii din Capitală

Magistrala 5 de metrou urmeaza sa faca legatura, prin subteran, intre cartierele Drumul Taberei si Pantelimon, trecand chiar pe sub centrul Capitalei, potrivit clubferoviar.ro. Licitatiile pentru selectarea unui constructor care sa realizeze linia de metrou au inceput inca din 2008. Trei ani mai tarziu, in 2011, o asociere de constructori condusa de catre compania Astaldi incepea, propriu-zis, lucrarile, programate sa dureze cel mult 4 ani. Cu toate acestea, linia de metrou n-a fost finalizata la termenul stabilit, anul 2015. Finalizarea lucrarilor a fost apoi amanata pentru 2016 si, din nou, cu inca un an, astfel ca 2017 linia ar fi putut fi inaugurata. Acest lucru insa nu s-a intamplat.

Pe 30 mai 2017, Metrorex a lansat o licitatie pentru a alege societatea care sa realizeze, in schimbul a circa 121 de milioane de lei, sistemul de automatizare si protectie pentru noua linia de metrou. In cursa pentru obtinerea lucrarilor s-au inscris doua companii importante din industria feroviara, Siemens si Alstom. In faza de evaluare tehnica a documentatiei depuse, insa, Siemens a fost descalificata.

In consecinta, nemultumita de aceasta decizie, pe 17 decembrie 2017, Siemens a contestat descalificarea la Tribunalul Bucuresti. In aceste conditii – cu toate ca Alstom a fost declarata castigatoare a contractului, nu a putut nici sa semneze cu Metrorex si nici sa inceapa lucrarile, din cauza actiunilor intreprinse de Siemens in instanta. Tribunalul Bucuresti a respins contestatia depusa de catre Siemens. Compania a facut apoi recurs in iunie 2018. Pe 20 august, instanta a respins din nou solicitarea Siemens. Societatea a atacat, insa, din nou decizia. Joi, pe data de 15 noiembrie, Curtea de Apel Bucuresti a respins, insa, prin decizie definitiva, recursul Siemens.