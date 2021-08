Românii sunt îngrijoraţi cu privire la preţurile la energie din această iarnă! Premierul Florin Cîţu spune că statul român nu are de gând să plafoneze preţurile, însă există anumite soluţii la care se lucrează.

Prim-ministrul a vorbit despre independenţa energetică a României, care reprezintă un obiectiv pe termen mediu. Acest lucru implică mai multe acte normative la care deja lucrează, iar o soluţie propusă pentru această iarnă este compensarea unei părţi din factura pentru consum, transmite Agerpres.

“Un paradox – suntem în România, unde producţia energetică este în majoritate făcută de companii de stat. Companii de stat, oameni numiţi în funcţii politic şi totuşi oamenii trebuie să înţeleagă că preţul la factură făcut de companiile de stat a crescut. Trebuie să explicăm oamenilor de ce au crescut preţurile. (…)

Am spus la începutul anului despre reforma companiilor de stat, pentru că această reformă a avut ca obiectiv eliminarea ineficienţelor, eu când am vorbit de reforma companiilor de stat am fost foarte clar, ineficienţele nu vreau să fie transferate asupra consumatorului. Nu vreau să descoperim că o parte din creşterea facturii – şi de aceea am chemat şi ANPC astăzi aici – la consumatorul final se datorează din transferul unor ineficienţe ale companiilor de stat către consumatorul final.

Dacă aşa ceva se întâmplă şi găsim aşa ceva, vom lua cele mai dure măsuri. (…) Nu vreau ca nimeni dintre companii să profite de această situaţie, să-şi umfle profiturile de o situaţie conjuncturală”, a mai declarat Florin Cîţu.