Anunțul momentului despre aceste pensii! Vestea venită chiar acum: Trebuie să-şi primească drepturile meritate

”UMPMV solicită ca pensiile militare de stat să rămână pensii de serviciu, pensii ocupaţionale. Aşa sunt şi în statele NATO, iar România are obligaţia de a-şi trata militarii cu aceeaşi onoare şi recunoştinţa. Drepturile militarilor şi poliţiştilor trebuie consolidate, mai ales într-un context de criza ca cel pe care îl traversăm.

Cu războiul la graniţe, statul român trebuie să-şi sprijine armată, trebuie să-şi sprijine poliţiştii şi toţi activii şi rezerviştii din instituţiile care alcătuiesc sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională”, spune Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor ”Mihai Viteazu”.

Soldele militarilor și salariile polițiștilor ar trebui să crească

Fostul vicepremier mai spune, în comunicatul de presă trimis, că sumele pe care le primesc militarii și polițiștii ar trebui să crească pentru ca statul să sară în ajutorul celor care jură să apere țara.

”Considerăm că în această perioadă trebuie să crească soldele militarilor şi salariile poliţiştilor, la fel şi pensiile militare, pentru că statul să vină, astfel, în sprijinul acelor cetăţeni romani care jură să apere ţara chiar cu preţul vieţii.

Militarii, poliţiştii şi cei din sectorul de securitate sunt oamenii pe care se bazează poporul român, sunt oamenii din prima linie, în aceste vremuri grele. Iar măsurile pe care trebuie să le adopte statul român trebuie să le asigure un suport solid.

Am fost şi rămân un susţinător al intereselor legitime ale militarilor romani, ale poliţiştilor, jandarmilor, pompierilor şi ale funcţionarilor cu statut special din aceste instituţii, care muncesc 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru români şi pentru România”, mai spune acesta.

Gabriel Oprea a sprijinit angajații din sistemul de securitate

Mai mult decât atât, fostul vicepremier a mai făcut și o scurtă trecere în revistă cu privire la acțiunile întreprinse în perioada mandatelor sale și care au sprijinit sistemul de securitate.

”Ca ministru al apărării naţionale, al afacerilor interne, că vicepremier pentru securitatea naţională, precum şi în calitate de prim-ministru interimar, am fost total alături de militari şi poliţişti.

Am sprijinit din toată inima, moral şi financiar, din surse proprii, văduvele eroilor căzuţi la datorie în teatrele de operaţii, luptând pentru pacea lumii, pentru liniştea noastră.

Le-am asigurat acestor mame greu încercate un loc de muncă stabil şi am facilitat accesul urmaşilor eroilor în instituţiile de învăţământ ale celor două ministere, pentru că aceşti copii, rămaşi fără tată, să aibă un viitor liniştit asigurat.

Tot la MApN, am considerat că soldaţii şi gradaţii voluntari merită să devină profesionişti şi să aibă aceleaşi drepturi cu ceilalţi militari, inclusiv după ieşirea din activitate. Am făcut modificări importante de legislaţie pentru că ei să beneficieze astăzi de aceste drepturi asigurate. Când am preluat mandatul de la apărare, soldaţii şi gradaţii voluntari ieşeau din sistem la 40 de ani. Prin modificarea Statutului, le-am redat acestor oameni demnitatea, transformându-i din soldaţi şi gradaţi voluntari în militari profesionişti şi prelungind la 55 de ani vârsta până la care pot lucra în Armată, cu drept de pensie.

Am realizat, împreună cu sindicatele din Poliţie şi Armata, legea 223/ 2015 privind pensiile militare de stat, o lege bună, pentru întregul sistem de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională şi am asigurat, prin măsurile adoptate, drepturile pentru personalul militar şi civil activ din toate instituţiile din domeniu.

Legea 223/ 2015 a fost gândită că o măsură reparatorie şi necesară pentru cei care îşi dedică viaţa şi cariera domeniului securităţii naţionale. Pentru că militarii din MApN, din MAI, din SRI, SIE şi STS şi poliţiştii merită aprecierea statului român. Să nu uităm: cariera militară implică foarte multe constrângeri şi privaţiuni, pe care alte profesii nu le au”, mai spune acesta.

Pensiile militare nu sunt pensii speciale

La finalul comunicatului de presă, care poate fi citit integral pe site-ul oficial al UMPMV, Gabriel Oprea spune că pensiile militare nu sunt pensii speciale, ci pensii ocupaționale.

”Am spus întotdeauna şi cred cu adevărat în acest fapt: pensiile militare nu sunt pensii speciale. Sunt pensii ocupaţionale, de la Cuza încoace. În cazul lor, nu este vorba despre privilegii, ci despre recunoaşterea pe care statul român şi societatea o datorează celor care îmbracă haina militară şi îşi slujesc ţara, sub jurământ. Aceşti oameni, apreciaţi de popor şi atât de importanţi, mai ales într-un context de securitate cum este cel în care ne aflăm în ultimele luni, trebuie să-şi primească drepturile meritate şi respectul cuvenit”, a mai spus Gl. (r) Gabriel Oprea.