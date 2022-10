Maia Morgenstern a trecut printr-o spaimă teribilă. Cunoscuta actriță a recunoscut tot. Ce i s-a întâmplat

Maia Morgenstern a trecut printr-o perioadă mai puțin plăcută și a decis să împărtășească acest lucru cu cei din mediul online. Cunoscuta actriță a spus că a trecut printr-un moment de spaimă și că a apucat-o și tremuratul din această cauză.

De asemenea, actrița a mai spus că a încercat să-și păstreze luciditatea și simțul realității, subliniind că ar trebui ca măcar cu ea să fie sinceră, oricât de mult ar durea acest lucru.

„Eh, mi-a trecut. Dar ce spaimă am tras! Ieri, am trecut printr-o spaimă cumplită. M-au trecut sudori reci. Și tremurături. M-am privit în oglindă cu groază: încerc să-mi păstrez luciditatea, simțul realității. Zic, îmi zic: măcar cu mine însămi să fiu sinceră, oricât de dureros ar fi. Eh, vorba vine, oricât ar fi de dureros! Fug de durere, încerc s-o evit, s-o alin, sau poate s-o ignor. Să n-o mai lungesc, nu prea merge. În fine.

Zic, încerc să-mi păstrez luciditatea, simțul realității. Și asta se traduce, în cazul meu cel puțin, cu verificarea permanentă a umorului. Îmi măsor frecvent simțul umorului, cum îmi controlez și celelalte simțuri: văz, auz, miros…care mai sunt. E foarte important pentru mine, mai c-aș zice că-i mai important decât simțul de orientare. Simțul umorului: să știi să râzi la o glumă. Aaaa, dar stai! Ca să râzi, mai întâi e nevoie s-o înțelegi! Și iarăși, în fine! Grea treabă, dar foarte sănătoasă. Râsul! Iar autoironie?! Păi, asta-i colacul meu de salvare! Împământenirea mea! Scut de protecție! Mască?! Cu vizor, desigur.”, a scris Maia Morgenstern pe pagina sa de Facebook.

Maia Morgenstern a trecut printr-o mică depresie

Directoare Teatrului Evreiesc din București a mai spus pe rețelele de socializare că lucrurile nu au fost deloc bune în cursul zilei de ieri, făcând mai mult referire la o anumită persoană căreia nu a dorit să-i dea numele.

Se pare că marea actriță nu a fost mulțumită de comportamentul acelei persoane și a rugat-o să îi respecte intimitatea, dorind să fie lăsată să se liniștească de una singură.

„Bine, și așa e bine. Dar ieri a fost o zi…așa. Grea. Rea. Tristă. Jale. De ce? De ne ce, așa a fost. Detalii, altă dată. Nu, nu vreau să intoxic pe nimeni cu mirosul usturător greu, greu acru al stării mele proaste. Se întâmplă, nimeni nu-i dator să-mi suporte mie hachițele. Jalea. Poate o ușoară depresie?!? Cine știe?! Să nu aruncăm cu vorbe mari. Și grele. Dar, când îți comunic de la început (așa simplu și sincer), când îți spun direct: draga mea, nu sunt ok, nu mi-e tocmai bine, iar tu mă bombardezi cu înțepături, apoi continui cu „glumițe ” simpatice, doar, doar o râde lumea…

Vezi tu dragă, problema nu e că mă harțuiești pur și simplu! Nu, nu-i problema că-mi dau lacrimile de neputință și de durere. Nu-i supărare că mă simt atacată… Nu, nu! Necazul e că mă faci să mă îndoiesc de propria capacitate de judecată. Da, mă simt ca și cum mi-am pierdut simțul umorului, capacitatea de a râde. Mă simt fără rost, știi? O babă acră, un zgârci fără…umor. Erau doar glumeeee!”, mai spune Maia Morgenstern.

Actrița spune că și-a revenit

Maia Morgenstern a mai spus că și-a revenit într-un final, subliniind că și ea este un om normal care are voie să se supere și să se întristeze.

„Uf, har Domnului m-am liniștit. M-ai liniștit. Crezusem că-s o scorpie fără haz, c-am ajuns un hârb, că m-am transformat într-o B acră, surdă și consti… Dar nu! Uf, mi-a trecut spaima! Bine că m-ai liniștit! Merci! Sunt un om normal care are dreptul să se supere, să se întristeze…ba, chiar are și curajul să recunoască lucrul aceste: mă doare grosolania. Sub orice formă ar fi livrată ea. Mulțumim”, a mai spus cunoscuta actriță pe pagina sa de socializare.