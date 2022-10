Chiar dacă Diana Dumitrescu este acum o soție și o mamă împlinită, puțini știu că a trecut printr-un divorț dureros și că i-a luat o vreme să își revină după aceea.

Diana Dumitrescu a fost măritată cu Ducu Ion

Din 2009 până în 2013, actrița a fost măritată cu Ducu Ion, fiul producătoarei de televiziune Ruxandra Ion. În presă s-a speculat că motivul despărțirii ar fi fost infidelitatea lui Ducu, dar cei doi au dezminți aceste zvonuri și au spus că pur și simplu nu se mai regăseau unul alături de celălalt. Diana a mai mărturisit că poate și faptul că a dorit să rămână însărcinată și nu a reușit a contribuit la ruptura dintre ei.

„Relația s-a consumat, eram nefericită, eram într-un soi de depresie, nu mă regăseam atunci în viața cu el. Nu mai aveam nimic în comun, mi se părea că suntem doi străini care stăteau în aceeași casă, fiecare avea viața lui, eu ieșeam cu prietenele mele, el se ducea cu prietenii lui, seara eram doi străini. Pur si simplu eu cred că relația noastră a funcționat foarte bine atât timp cât noi doi am fost pe platourile de filmare, eram preocupați, aveam chestii în comun.

În momentul în care eu nu am mai lucrat și el lucra mai puțin și am petrecut mai mult timp împreună, ne-am dat seama că a trecut timpul și nu ne cunoaștem. Eu îmi doream ceva de la viață, el își dorea altceva. Eram doi oameni care plecasem împreună la drum, dar o luasem pe drumuri separate”, a povestit actrița.

Înainte să divorțeze, Diana Dumitrescu a mărturisit că a apelat la un specialist deoarece simțea că ceva nu era în regulă cu ea. Deși avea toate motivele să fie fericită, nu se putea bucura de nimic. Nici acum nu își poate explica de ce s-a simțit așa în acea perioadă. A spus însă că cea mai grea perioadă din viața ei a fost însă cea de după divorț. Actrița a spus că s-a confruntat cu stări de anxietate și atacuri de panică.

„În 2013 am divorțat și cel mai greu mi-a fost în 2014, pentru că îți ia ceva timp să te vindeci, să-ți găsești o stabilitate, să-ți găsești drumul în viață. „Viața mea s-a schimbat atunci cu totul și a fost un dezechilibru foarte mare pentru mine. Terapia a încercat să mă învețe cum să trăiesc din nou”, a spus aceasta pentru Click.ro.

Cum arată viața Dianei Dumitrescu după divorțul de Ducu Ion?

După nouă ani de la divorț, Diana Dumitrescu se poate considera o femeie împlinită. Aceasta este măritată în prezent cu dezvoltatorul imobiliar Alin Boroi și au împreună un băiețel de 3 ani. Actrița nu mai apare atât de des pe micile ecrane și se concentrează pe celelalte pasiuni ale sale. Aceasta face decorațiuni pentru petreceri și a terminat și un curs de florist.

„Eu tot timpul am avut o pasiune pentru lucrul cu lemnul și mi-am dezvoltat-o în 2013, când am început să fac niște cutii, pornisem o afacere. Nu m-am mai ocupat, pentru că nu am mai avut timp, s-a ocupat sora mea și după l-am lăsat așa. Între timp, am pornit să fac un curs de flori, de la ideea aranjamentelor de masă, pentru că mie îmi place să aranjez mese.

La un moment dat, un prieten m-a rugat să îi rearanjez restaurantul, de acolo am făcut un curs de florist și practic am pus bazele acestei mici afaceri”, a povestit Diana Dumitrescu.

Cu toate acestea, a apărut în serialul „Strada Speranței” difuzat pe postul de televiziune Kanal D, unde a jucat rolul unei femei singure, dar plină de încredere.