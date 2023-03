Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, vineri, la Pitești, că nu mai este nevoie să formeze un tandem cu Nicolae Ciucă pentru alegerile prezidențiale din 2024, în urma reacției partenerilor de coaliție.

Președintele Partidului Social Democrat (PSD) a adăugat că este mulțumit de răspuns și că nu vrea să-și împovăreze inutil colegii.

El a subliniat că actuala coaliție de guvernare are potențialul de a continua și după 2024 și că o alianță poate fi formată, dar este o decizie pe care membrii PSD și PNL trebuie să o ia în forurile de partid respective.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, a observat reacția unor parteneri de coaliție la declarația sa anterioară privind un posibil tandem cu Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din 2024. El a precizat că este mulțumit de reacția acestora și le recunoaște mesajul.

În plus, el a precizat că sondajele recente comandate de PNL nu sunt favorabile și a transmis un mesaj clar că actuala coaliție poate continua și după 2024. Decizia de a forma o alianță va fi luată de membrii PSD și PNL în forurile de partid respective.

„Haideţi să ne limităm la ceea ce am spus eu. Am văzut anumiţi parteneri de coaliţie că deja au răspuns la ceea ce nu am spus eu. Eu mă bucur de acest lucru, dar am înţeles şi mesajul lor. Am înţeles şi sondajele din ultimul timp care au ieşit în spaţiul public comandate de către PNL care nu sunt tocmai prietenoase. Eu cred că am dat un mesaj foarte clar – această coaliţie poate continua şi după anul 2024. Ca om politic, eu nu exclud nicio variantă, atâta timp cât avem un program de guvernare şi o guvernare la aşteptările românilor, care să răspundă în acest moment şi pe viitor, repet, la aşteptările şi nevoile românilor şi companiilor româneşti. Dacă vom avea această abordare comună, atunci de ce nu să avem şi o alianţă? Acest lucru nu l-am decis, pentru că nu îl decide Ciolacu, cum nu îl decide nici Nicolae Ciucă. Acest lucru îl decid membrii celor două partide, prin discuţii, prin forurile pe care le au, prin statut, dar nu am exclus acest lucru”, a afirmat Marcel Ciolacu

PNL și PSD merg separat la alegerile prezidențiale

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat că a observat reacția partenerilor și „înseamnă că nu trebuie să facem asta”. El a adăugat că vor participa separat la alegeri și că este mulțumit de reacție, astfel că nu vrea să își deranjeze inutil colegii. Ciolacu a concluzionat spunând că nu au nicio problemă.

„Vom merge la alegeri separat. Nu avem nicio problemă. Mă bucură reacţia ca să ştiu să nu îi mai obosesc pe colegii mei degeaba”, a concluzionat Ciolacu.

PNL spune că nu s-a discutat momentan despre un astfel de scenariu

Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ciucă, a declarat, joi, că formațiunea nu a discutat încă despre posibilitatea unui tandem cu Marcel Ciolacu pentru alegerile prezidențiale din 2024. El a adăugat că orice decizie în acest sens va fi luată după o analiză amănunțită la nivelul conducerii. Întrebat despre potențialul risc de a forma o altă alianță cu Partidul Social Democrat (PSD), Ciucă a răspuns că nu poate oferi un răspuns în acest moment.

În schimb, în cadrul unui interviu acordat miercuri la Digi24, Marcel Ciolacu a fost întrebat ce părere are despre scenariul în care ar candida în tandem cu Nicolae Ciucă – Ciolacu la Președinție și Ciucă la funcția de premier.