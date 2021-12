Recent, pastila anti-COVID-19 dezvoltată de compania farmaceutică Merck a fost autorizată oficial în regim de urgenţă de Agenţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite ale Americii.

Joi, FDA a luat decizia finală pentru autorizarea Molnupiravir după o sesiune de vot care a avut un rezultat strâns. Ședința oficială a fost organizată de un comitet de consilieri ai FDA pe 30 noiembrie. De asemenea, FDA afirmă că tratamentul medicamentos este complementar vaccinurilor anti-COVID-19, care trebuie să rămână principalul instrument împotriva infectării cu Sars-CoV-2.

„Aprobarea acordată astăzi aduce pe piaţă un nou tratament împotriva COVID-19, sub forma unei pastile care este administrată pe cale orală.

Pe măsură ce noi variante ale virusului continuă să apară, este crucial să extindem arsenalul terapiilor anti-COVID-19 folosind autorizarea în regim de urgenţă”, a declarat Patrizia Cavazzoni, directoarea Centrului de Evaluare şi Cercetare a Medicamentelor a FDA, conform AFP.

Pastila Molnupiravir reduce riscul de spitalizare cu 30%

Pastila Molnupiravir a fost concepută de compania farmaceutică Merck în parteneriat cu Ridgeback Biotherapeutics și se adresează adulţilor cu un potențial mare de risc de infectare cu Sars-CoV-2.

Conform analizelor din laborator realizate pe voluntari, această pilulă reduce riscul de spitalizare şi deces cu aproximativ 30%. Oamenii verificați în cercetarea medicală intră în categoria persoanelor cu grad mare de risc de infectare cu Sars-CoV-2, plus oameni aflaţi în faze incipiente ale maladiei COVID-19.

Conform Reuters, Molnupiravir se administrează în primele cinci zile după apariţia simptomelor în opt doze zilnice timp de cinci zile. Această pilulă acţionează pătrunzând în genomul virusului pentru a promova mutaţii care îi limitează capacitatea de răspândire.

Molnupiravir, recomandat pentru formele ușoare de COVID-19. Nu este autorizat sub 18 ani

FDA a autorizat noul medicament oral pentru tratarea formelor uşoare până la moderate de COVID-19 pentru adulţii care prezintă un risc sporit de manifestare a unor forme severe a bolii.

Atât pastila Merck, cât şi pilula Pfizer ar putea fi instrumente promiţătoare în tratarea persoanelor contaminate cu Sars-CoV-2, în special acum, când Omicron s-a răspândit în SUA. Pastila Molnupiravir nu este autorizată pentru pacienţi cu vârsta sub 18 ani, deoarece substanţele chimice din compoziția sa ar putea afecta dezvoltarea oaselor şi a cartilajelor.

Pastila Pfizer reduce riscul de spitalizare cu 90%

Miercuri, 22 decembrie, Paxlovid a fost aprobată oficial pentru persoane cu vârste de peste 12 ani. Pastila anti-COVID-19 Pfizer constă într-o combinaţie de două pilule, administrate de două ori pe zi timp de cinci zile.

Antiviralul Paxlovid are o eficacitate de aproape 90% în prevenirea spitalizărilor şi deceselor la pacienţii cu riscuri mari de dezvoltare a unor forme severe de COVID-19.

Deja SUA a comandat 10 milioane de cutii cu pastile Pfizer la prețul de 530 de dolari per cutie, plus 10 milioane de cutii cu pastile Merck la preţul de 700 de dolari per cutie.