Totodată, prima zi de înscriere pentru susţinerea examenului ar urma să fie luni.

„Conform Calendarului examenului de bacalaureat 2023, în perioada 29 mai – 7 iunie este programată înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen. Directorii unităţilor de învăţământ care pot asigura resursa umană necesară acestui tip de activitate vor comunica părinţilor şi elevilor toate aspectele necesare pentru realizarea înscrierii”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educaţiei va continua să comunice cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene

De asemenea, Ministerul Educaţiei a precizat că va continua să comunice permanent cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru evitarea situaţiilor care ar putea crea sincope în desfăşurarea activităţilor care vizează atât elevii, cât şi cadrele didactice, cu respectarea cadrului legal impus de contextul protestului personalului din învăţământul preuniversitar.

Amintim că anunțul a venit în contextul în care greva din Educaţie a dus la amânarea cu o săptămână a Evaluării Naţionale pentru clasa a VI-a, dar şi la decalarea înscrierilor în clasa pregătitoare.

Nicolae Ciucă a transmis un mesaj important pentru elevii afectați de grevă

Totodată, premierul a transmis un mesaj important pentru elevii afectați de grevă. Mesajul a venit după ce sindicaliștii din Educație trecut prin mai multe runde de negocieri cu miniștrii cabinetului Nicolae Ciucă, însă acestea nu au avut rezultate semnificative.

„Dragi elevi,

Coaliția legislativă și guvernamentală, Guvernul României și toate instituțiile cu atribuții în domeniul salarizării și al educației înțeleg importanța procesului educațional, pentru susținerea și finanțarea căruia continuăm să mărim resursele financiare necesare.

Ca Prim-ministru, așa cum am avut ocazia să vă transmit în cadrul întâlnirii cu reprezentanții părinților și elevilor, am angajat încă de la preluarea mandatului dialogul cu liderii sindicali din educație, cu ajutorul cărora am reușit, în ultimul an și jumătate, să facem progrese importante atât în majorarea veniturilor dascălilor, precum și în creșterea finanțărilor necesare Educației.

Cele 8 miliarde de lei adăugați la bugetele sistemului de învățământ și cele 3,6 miliarde de euro – fonduri din PNRR pentru modernizarea și reconstruirea infrastructurii școlare generează deja schimbări semnificative în bine. Am deplină încredere că toate aceste investiții se vor regăsi în creșterea calității actului de învățământ.

Momentul ales de liderii sindicatelor din învățământ și declanșarea grevei ne determină, la nivelul Executivului și al coaliției legislative și guvernamentale, să împărtășim preocupările voastre, ale elevilor, dar și ale părinților, privind acest blocaj. Cei mai afectați sunt, în acest moment, elevii din clasa a VIII-a și cei care se pregătesc pentru Bacalaureat, al căror viitor depinde și de un calendar predictibil al examenelor planificate în următoarea perioadă”, a transmis Nicolae Ciucă.