Capital One Financial cumpără Discover Financial Services

Capital One Financial a comunicat că intenționează să achiziționeze Discover Financial Services pentru suma de 35 de miliarde de dolari.

Această tranzacție ar uni două dintre cele mai importante companii de carduri de credit din Statele Unite și ar putea reconfigura peisajul industriei plăților, care este preponderent dominată de Visa și Mastercard.

Potrivit condițiilor tranzacției, care se va realiza în totalitate prin schimbul de acțiuni, acționarii Discover Financial vor fi compensați cu acțiuni Capital One evaluate la aproximativ 140 de dolari, conform informațiilor furnizate de AP.

Acest lucru reprezintă o primă consistentă comparativ cu prețul de închidere de vineri al acțiunilor Discover, care a fost de 110,49 dolari.

Această înțelegere unește două dintre cele mai importante entități din industria cardurilor de credit care nu sunt instituții bancare, similar cu JPMorgan Chase și Citigroup, cu singura excepție a American Express.

În plus, această fuziune aduce împreună două companii care servesc în mare măsură aceeași categorie de clienți. Este vorba în general de americani care doresc să primească recompense sau beneficii moderate pentru călătorii, spre deosebire de cardurile de credit premium preferate de AmEx, Citi și Chase.

Tranzacția se va încheia la sfârșitul anului 2024 sau începutul anului 2025

Acționarii Discover vor primi 1,0192 acțiuni Capital One pentru fiecare acțiune Discover. Adică o primă de 26,6% față de prețul de închidere al Discover de vineri.

Dacă se va încheia, acționarii Capital One vor deține 60% din compania combinată. Acționarii Discover vor deține restul.

O combinație Capital One/Discover ar avea „un merit strategic semnificativ”, au declarat analiștii de la Baird Equity Research într-o notă adresată clienților. Ei au citat potențialul de reducere a costurilor care vine odată cu o scară mai mare. Ei au amintit și beneficiile oferite de utilizarea rețelei Discover de către cardurile de credit Capital One.

„Această achiziție adaugă amploare și investiții, permițând rețelei Discover să fie mai competitivă cu cele mai mari rețele de plăți”, au declarat companiile într-un comunicat, potrivit Reuters.

Discover are o rețea care se întinde pe 200 de țări și teritorii. Totuși, este încă mult mai mică decât rivalii Visa (V.N), Mastercard și American Express.