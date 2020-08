Ministrul argentinian al sănătăţii Ginés Gonzalez Garcia a anunţat vineri că un proiect de vaccin împotriva COVID-19 al laboratorului chinez Sinopharm va fi testat în faza a treia pe voluntari din Argentina, informează AFP.

„Suntem foarte mândri de acest succes în care părţile au depus toate eforturile pentru a putea progresa împreună, în mod solidar, în vederea punerii de vaccinuri la dispoziţia populaţiei noastre”, a declarat ministrul în cadrul unei manifestaţii publice.

„Aşteptăm cu nerăbdare ca studiul să înceapă pentru a obţine rezultate şi a le împărtăşi”, a adăugat el.

În urmă cu o lună, Argentina anunţase deja că proiectele de vaccin ale laboratoarelor BioNTech (Germania) şi Pfizer (SUA) vor fi testate în faza a treia pe un grup de voluntari.

Totodată, alături de Mexic, Argentina a fost de acord să producă milioane de doze ale vaccinului dezvoltat de Universitatea din Oxford în colaborare cu compania farmaceutică britanică AstraZeneca pentru distribuirea lor în America Latină dacă acesta va trece de faza a treia a studiilor clinice.

Argentina, care are 44 de milioane de locuitori, a înregistrat aproape 321.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus şi peste 6.500 de decese provocate de COVID-19, potrivit celor mai recente cifre oficiale.

Situația din Argentina, serioasă

În ultimele săptămâni, Argentina a înregistrat un număr record de cazuri, joi fiind înregistrate 6.377 de cazuri noi. Acum sunt 185.373 de cazuri confirmate şi 3.466 de decese, conform celor mai recente date guvernamentale.

”Marea problemă pe care am avut-o în ultimele 15 zile este că ne-am relaxat, am simţit că situaţia este sub control… vă rog să ne ajutaţi şi să ne fiţi alături”, a declarat președintele Fernandez în cadrul unei conferinţe de presă.

Argentina se află în stare de carantină din 20 martie, deşi unele restricţii au fost anterior relaxate în multe părţi ale ţării. Pe 27 iulie, preşedintele Fernandez a anunţat un plan pe etape de revenire a ţării la o viaţă normală.