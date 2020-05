Referitor la imunizarea de masă, prof. dr. Rafila spune că ”noi cunoaștem această boală doar de patru luni, așa că nu putem să facem predicții. Comparația este făcută cu alte coronavirusuri care produc infecții banale în sezonul rece și care nu produc o imunitate de lungă durată. Se încearcă o extrapolare a studiilor despre alte coronavirusuri la acest nou organism apărut.”

În legătură cu anunțul președintelui Klaus Iohannis care a declarat că suntem într-o zonă de platou, prof. Rafila a declarat că rata de transmisie s-a redus. „Un platou mai confortabil din punct de vedere epidemiologic, pentru că am redus transmisibilitatea. Am avut o medie de 320 de cazuri/zi timp de câteva săptămâni, acum avem o medie de 200 de cazuri/zi, poate chiar sub această valoare, după data de 15 mai.

Pare stabilizată situația. O ușoară creștere a cazurilor din Terapie Intensivă, acest lucru trebuie foarte bine monitorizat pentru că formele grave pot să devină importante din punct de vedere procentual”, a comentat Rafila.

„După 1 iunie, o să asistăm la o restabilire, cel puțin în interiorul Uniunii Europene, a liberei circulații a persoanelor și a mărfurilor.”, a mai spus reprezetantul OMS în legătură cu reluarea zborurilor.

30.000 de români testaţi pentru depistarea SARS-CoV 2

Alexandru Rafila a anunțat că la nivelul întregii țări va fi desfăsurat un nou studiu, la nivelul a 30.000 de persoane. „O să existe un studiu relevant pentru regiunile de dezvoltare ale României, inclusiv București-Ilfov. Va include circa 30.000 de persoane și se va face cu cele mai avansate metode de diagnostic, cu o foartă bună specificitate.

Nu se fac din sânge, ci din ser prelevat de la pacienți, e o metodă puțin mai complicată, dar utilizată în toate statele care au făcut astfel de studii.”, a declarat medicul, citat de Antena3.