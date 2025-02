Marcel Ciolacu a făcut o distincție între măsurile de austeritate aplicate în 2010, când au fost reduse salariile și pensiile, TVA-ul a fost majorat, iar România a apelat la împrumuturi de la FMI, și strategia actuală, care menține veniturile populației, evită creșterea TVA și se bazează pe fonduri europene și resurse din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Premierul a evidențiat faptul că bugetul pentru 2025 include cea mai mare sumă provenită din fonduri europene de la momentul aderării României la Uniunea Europeană, depășind 17,5 miliarde de euro. Guvernul își propune să utilizeze integral aceste resurse, iar fiecare minister și autoritate publică va fi responsabilizată pentru a cheltui eficient fondurile disponibile.

În ceea ce privește investițiile, bugetul prevede o alocare anuală de 150 de miliarde de lei, cu creșteri substanțiale în sectoare cheie: sănătatea beneficiază de un buget cu 35% mai mare, infrastructura rutieră și feroviară primește o creștere de 20%, iar educația are o alocare suplimentară de 10%. Aceste fonduri sunt direcționate către companii românești din domeniul construcțiilor, furnizorilor de echipamente și sectorului IT, având rolul de a stimula economia națională.

„Avem la dispoziţie în acest an peste 17,5 miliarde euro şi voi pune o presiune uriaşă pe fiecare ministru şi autoritate publică să cheltuim aceşti bani până la ultimul cent! Nu există austeritate atunci când majorezi investiţiile la 150 de miliarde de lei pe an – şi asta am făcut prin acest buget. Am alocat bani în plus pentru toate domeniile unde aşteptările românilor de la stat sunt ridicate.

Avem cu 35% mai mulţi bani pentru spitale şi servicii medicale, cu 20% mai mult pentru construcţia de autostrăzi şi căi ferate şi cu 10% în plus pentru modernizarea educaţiei. Aceşti bani înseamnă, mai ales, resurse care ajung la companii româneşti de construcţii, la furnizori de servicii şi echipamente, la firme locale de IT. Adică, ajung în inima economiei”, a mai spus premierul.