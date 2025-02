Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, spune că măsurile de înghețare a pensiilor și a salariilor bugetarilor arată că România se află într-o situație similară unui alpinist care începe să urce un munte greu. Pachetul de măsuri de austeritate adoptat de Guvernul Ciolacu la sfârșitul anului trecut reprezintă doar începutul, iar reducerea cheltuielilor statului trebuie să continue și în următorii ani.

În mod tradițional, în România, veniturile au fost supraestimate, iar unele cheltuieli subevaluate, ceea ce a dus adesea la diferențe semnificative între prognoza de deficit a Executivului și ceea ce Consiliul Fiscal a prevăzut în privința execuției bugetare.

În ultimii doi-trei ani, aceste diferențe au fost destul de mari. De exemplu, în anul 2022, o inflație neașteptată a permis Executivului să înregistreze venituri bugetare mult mai mari, dar acele venituri nu au fost folosite pentru reducerea deficitului bugetar, fiind astfel, în opinia sa, înșelătoare în contextul unui proces de consolidare fiscală.

Dacă pachetul de măsuri nu ar fi fost adoptat la sfârșitul lunii decembrie 2024, deficitul bugetar ar fi crescut semnificativ în acest an.

Atunci când se analizează un buget, nu este corect să se ia în calcul venituri ipotetice care ar putea rezulta dintr-o îmbunătățire a colectării taxelor și impozitelor. De aceea, Consiliul Fiscal a considerat că un surplus de 0,5% din PIB nu poate fi inclus în prognozele lor.

În plus, ei au observat și o subestimare a cheltuielilor bugetare, ceea ce a dus la o diferență de 0,7% din PIB între ținta de deficit a Executivului și prognoza mai realistă a Consiliului Fiscal.

A existat o anumită „îndrăzneală politică” în adoptarea pachetului de măsuri la sfârșitul anului trecut, dar că, fără acest pachet, deficitul bugetar ar fi crescut semnificativ în 2025. România a fost pusă într-o perspectivă negativă de două agenții de rating. Dacă măsurile nu ar fi fost implementate, acea perspectivă negativă ar fi putut duce la o retrogradare a riscului suveran al țării.

