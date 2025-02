Marcel Ciolacu a solicitat angajaților statului să fie responsabili în utilizarea resurselor bugetare și i-a cerut Ministrului Finanțelor să monitorizeze cu strictețe toate cheltuielile. De asemenea, a subliniat că bonusurile vor fi condiționate de performanță, iar în absența unor rezultate clare, acestea nu vor fi acordate.

Premierul a prezentat bugetul pentru 2025 ca fiind unul prudent, având în vedere contextul economic și nevoia de reducere a deficitului bugetar. El a menționat că se urmărește o scădere a cheltuielilor de funcționare ale statului printr-o restructurare a aparatului bugetar.

„Noi am preferat o abordare echilibrată şi precaută, construind un buget de dezvoltare care propune şi o reducere a cheltuielilor de funcţionare ale statului. Am demarat deja o restructurare a aparatului bugetar, atât ca număr de posturi, dar şi o reducere a numărului de instituţii bugetare, prin comasări!

Această reformă include atât reducerea numărului de posturi, cât și comasarea unor instituții publice. Totodată, se lucrează la o reglementare unitară care să elimine anomaliile legate de prime, bonusuri și pensii multiple pentru conducătorii companiilor de stat.

Un obiectiv major al bugetului este reducerea deficitului bugetar la 7% din PIB. Premierul a cerut ANAF să intensifice colectarea veniturilor la buget, inclusiv prin măsuri de combatere a evaziunii fiscale.

Premierul a evidențiat faptul că România are venituri la buget cu 12% sub media Uniunii Europene, ceea ce afectează capacitatea de a asigura dezvoltarea dorită. A menționat că unele țări europene, inclusiv Germania, Austria și Estonia, au înregistrat scăderi economice, ceea ce afectează și economia României, având în vedere că 70% din exporturile țării sunt destinate pieței europene.

Este un om care a impus principii corecte, precum acel fond de solidaritate la nivel naţional, ce echilibrează finanţările între judeţe, atenuând dezechilibrele regionale. Şi care propune, foarte just, alocări pentru administraţia locală după cifrele mai apropiate de realitate, adică cele din ultimul recensământ, nu de datele din statistică. Este o schimbare fundamentală ce prefaţează şi demararea celeilalte mari priorităţi a guvernării, reforma administrativ-teritorială”, a mai spus prim-ministrul.

În acest context, Ciolacu a subliniat că investițiile masive reprezintă soluția pentru menținerea economiei pe un trend pozitiv și pentru creșterea veniturilor bugetare. Aceste investiții sunt văzute ca un factor esențial de multiplicare economică.

„Ţările europene în care exportăm 70% din total sunt în recesiune sau au creşteri firave. Ultimele date Eurostat arată că Germania, Austria şi Estonia au avut al doilea an de cădere economică. În ultimul trimestru din 2024, Zona Euro a stagnat, iar Franţa şi Irlanda au intrat pe minus. Noi am reuşit să ţinem economia pe plus şi avem această şansă în continuare. Nu avem altă soluţie decât să facem curat în propria ogradă şi să ne dezvoltăm prin investiţii masive. Aceste investiţii generează efect de multiplicare economică, inclusiv mai mulţi bani încasaţi la buget”, a arătat premierul.