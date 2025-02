Fără majorări de taxe în 2025. Guvernul va reduce și controla cheltuielile, anunță Tánczos Barna

Ministrul Finanțelor, Tánczos Barna, a declarat într-un interviu pentru Economedia că nu sunt prevăzute creșteri de taxe în acest moment sau la rectificarea bugetară, atâta timp cât prognozele economice rămân stabile. Oficialul consideră că situația economică nu va suferi o deteriorare suficient de gravă încât să impună majorări de taxe în 2025.

,,Pot să repet încă o dată ce am spus atunci: că voi face tot posibilul să nu creștem TVA și să nu avem situații de genul situației din decembrie. A fost o opțiune pentru Guvern când să implementeze primele măsuri de reformă fiscală. Și era opțiunea decembrie, ca să luăm o singură decizie pentru tot anul 2025 și acest lucru s-a făcut în decembrie, în ordonanța de ajustări multisectoriale. Atunci s-a decis înghețarea salariilor și pensiilor.”

Tánczos Barna a subliniat că pachetul de măsuri fiscale implementat la începutul anului ar trebui să fie suficient pentru reducerea deficitului bugetar, cu condiția unei gestionări stricte a cheltuielilor publice. Astfel, modificări precum ajustarea impozitului pe venit, pe profit, pe proprietate sau a cotelor de TVA, propuse în scenariile Băncii Mondiale în contextul reformelor asumate prin PNRR și Planul Fiscal, nu sunt necesare pentru anul viitor.

,,Pe partea de cheltuieli, a fost o decizie foarte grea, dar necesară. Pentru că, așa cum s-a văzut, presiunea majorărilor salariale din 2024 pe anul 2025 și presiunea majorărilor de pensii din 2024 pe 2025, cu indexările, nu ar fi fost sustenabilă. De aceea, Guvernul a luat o decizie foarte grea de a nu face indexări în 2025 la aceste două capitole.

Pe partea cealaltă, la analiza impozitelor și taxelor, am avut câteva angajamente față de Comisia Europeană. Am avut odată angajamentul de creștere a impozitului pe dividende. Acolo este o decizie corectă, din punctul meu de vedere. Atâta timp cât munca este impozitată cu 10%, este normal ca și capitalul să fie impozitat cu cel puțin 10%. Este o creștere de două procente, de la 8% la 10%. Am avut angajamentul cu plafonul la microîntreprinderi și acolo întrebarea a fost când se face. S-a luat decizia să se facă tot atunci.”