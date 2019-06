România va pune între paranteze, cu o viteză uriaşă, cărbunele, în urma deciziei Comisiei Europene privind creşterea procentului de energie regenerabilă, acesta reprezentând un test de stres foarte mare pentru România, a declarat joi preşedintele Comitetului Naţional Român pentru Consiliul Mondial al Energiei (CNR-CME), Iulian Iancu.

„Întreg sectorul energetic trece prin şocuri uriaşe, iar noi, România, suntem supuşi la unul dintre cele mai mari, să zicem, teste de stres, în sensul că decizia de acum două zile a Uniunii Europene de a ridica procentul la 34% energie regenerabilă din totalul energiei înseamnă că vom pune între paranteze cu o viteză uriaşă cărbunele”, a avertizat liderul CNR-CME.

Prin urmare, România va trebui să găsească soluţii pentru valorificarea tehnologiei în energia regenerabilă, a opinat Iulian Iancu.

„Şi atunci vedem că va trebui să găsim soluţii de la ceea ce înseamnă micro-grid, tranzacţia la nivel de prosumer, la valorificarea oricărei capacităţi tehnologice în energia regenerabilă, şi vorbesc aici că sunt 7,2 miliarde de euro puşi la dispoziţie de Uniunea Europeană, dintre care 70% în procent 100% nerambrursabil pentru proiectele mici de până la 12 milioane de euro. Vă daţi seama ce înseamnă la nivelul unui stat dezvoltarea tehnologiilor de producţie de energie regenerabilă plecând de la prosumer şi micro-reţele?”, a întrebat Iancu.

Reprezentantul Comitetului Naţional Român pentru Consiliul Mondial al Energiei şi-a exprimat speranţa în oportunitatea pe care o oferă în acest sens digitalizarea sectorului de utilităţi, prin tehnologia blockchain, dar şi prin alte tehnologii IT.

„Dar la micro-reţele şi prosumer apare această tehnologie, care oferă şansa tranzacţionării directe, anonime, transparente, înregistrare şi trasabilitate permanentă, securizare, deci ceea ce ne-am fi dorit cu toţii de la început, adică eliminarea intermediarilor – este o provocare fantastică pentru trader, pentru furnizor, pentru burse, pentru pieţele de energie, şi o şansă uriaşă oferită consumatorului. Deci noi ce vedem aici? Sunt reglementările de astăzi o barieră pentru promovarea acestor tehnologii? Marii operatori din domeniul bancar, de asigurări, din energie, sunt ei disponibili să coopereze pentru a promova tehnologia, sau vor face un lobby uriaş pentru a o întârzia?”, a completat Iulian Iancu.

Acesta s-a declarat impresionat de capacitatea digitalizării, a sistemului blockchain şi a altor tehnologii de a influenţa sectorul energetic.

„Problemele pe care ni le punem astăzi ar fi următoarele: este această tehnologie o tehnologie care să mărească viteza de tranziţie în sectorul energetic? Va fi ea tehnologia care în următorii 5 ani va acoperi deplin sectorul energetic, dar deopotrivă sectorul de tranzacţionare a actelor de proprietate, de gestionare a dosarelor medicale, de dezvoltare şi gestionare a activităţilor manageriale, de gestionare şi operare a dosarelor de asigurare, de gestionare a votului şi securizare deplină a acestuia? Iată că a apărut tehnologia care se adresează deopotrivă de la un dosar medical până la tranzacţia de energie electrică la noi acasă sau până la votul nostru, deopotrivă în mod nediscriminatoriu, transparent, sigur, măsurabil, ceea ce este impresionant”, a opinat preşedintele CNR-CME.

El a atras atenţia că tehnologiile IT produc o revoluţie reală în majoritatea domeniilor.

„Primele 4 bănci mari din Statele Unite alocă 25 de miliarde de dolari în fiecare an pentru dezvoltarea aplicaţiilor de IT în favoarea clienţilor şi dezvoltarea serviciilor lor, ceea ce este ameţitor. Observăm că această tehnologie a început să fie preocuparea numărul 1 a celor mari patru actori din zona contabilităţii şi auditului financiar bancar, respectiv Deloitte, PwC, KPMG, etc. Deci cei 4 au început să scoată produse, la propriu, şi să-şi folosească, cu personalul lor, Bitcoin, acceptă toate tranzacţiilor lor cu toţi partenerii lor în bitcoin, au montat un ATM chiar la sediul lor din Elveţia, spunând că nu vorbim despre digitalizare, ci la propriu încercăm să acomodăm pe toţi partenerii şi angajaţii noştri pentru ceea ce va fi o revoluţie digitală în absolut toate domeniile”, a adăugat Iulian Iancu.

El a atras atenţia că start-up-urile pot beneficia din plin de oportunităţile aduse de această revoluţie tehnologică industrială.

„Deci vorbim de o tehnologie fundamentală. Noi, cei care asistam la modalitatea de construcţie a sistemului energetic şi provocarea la vremea respectivă era de creştere a eficienţei în producţie, în transport şi în distribuţie, dacă ne-ar fi întrebat cineva atunci când se construia sistemul electro-energetic al României, aşa ceva părea science-fiction. Astăzi, dumneavoastră sunteţi parte, şi mă refer în principal la studenţi, pentru că toate aceste proiecte care astăzi sunt pe masa marilor operatori de utilităţi, marilor actori din asigurări şi contabilitate, marilor bănci, nu pot funcţiona, şi am văzut că se bazează cu toţii pe start-up-uri, pleacă în primele lor proiecte bazîndu-se pe start-up-uri, şi atunci dumneavoastră aveţi o şansă extraordinară să fiţi parte şi pionierii acestei tehnologii fundamentale”, a încheiat Iuian Iancu.

Te-ar putea interesa și: