Un înalt oficial rus a trecut direct la amenințări. Totul s-a putut observa în cadrul emisiunii „60 de minute”, difuzată în prime-time pe Rossia-1. Acesta este principalul post de televiziune al Rusiei, controlat de Kremlin.

Realizatorul emisiunii a prezentat în direct o critică ce le-a fost adresată de conducerea editorială a revistei Bild, spunând că „arienii de la Bild s-au legat de emisiunea noastră populară, 60 de minute”.

Ulterior, a difuzat relatarea jurnaliștilor germani:

“Scuzați expresia, dar ne-am ieșit din minți aici când am văzut ce poate face propaganda rusă și felul în care vorbesc despre corespondentul nostru extraordinar. Priviți: Popov (n.r. Evgheni Popov, realizatorul emisiunii), propagandistul principal al lui Putin, încearcă să-l mânjească pe colegul nostru Björn Stritzel, care de luni de zile raportează din Ucraina cu mult profesionalism.

Popov îl numește în mod repetat pe Björn nazist în cadrul emisiunii sale. Popov continuă să arate imagini cu Björn având pe fundalul suprapus Howitzer-uri germane, vrând astfel să-l discrediteze în fața milioanelor de spectatori ai emisiunii. Rușii s-au enervat după reportajele făcută de Björn din prima linie a frontului din Ucraina de est. Reporterul nostru a arătat cum folosesc ucrainenii lansatoarele Howitzer PzH 2000. Rușii, în schimb, numesc armele germane naziste sau fasciste”.

Meanwhile in Russia: another normal day on Kremlin-controlled state television.

Appearing on 60 Minutes, State Duma Member Aleksey Zhuravlyov is threatening @BILD reporter in Ukraine @bjoernstritzel and other German journalists: „B***, all of us will come and kill all of you!” pic.twitter.com/XyCFxE4T87

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 6, 2022