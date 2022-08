S-ar putea ca Putin să aibă dreptate. Iar acest lucru s-ar putea datora eșecurilor strategice occidentale. Există patru motive pentru care strategia Occidentului eșuează, arată o analiză semnată de Taras Kuzio pe site-ul 19fortyfive.

Aliați șovăielnici

Occidentul vrea să lupte cu Rusia până la ultimul ucrainean. Între timp, Putin e dispus să lupte cu Ucraina și Occidentul până la ultimul rus. Ucraina este distrusă, iar populația are de suferit pentru că NATO a refuzat să primească fostul stat sovietic în rândurile sale și pentru că guvernele occidentale l-au subestimat pe Putin.

În 2011, Germania a început să construiască gazoductul Nord Stream 2. Acum, se poate vedea că Rusia cum folosește această conductă pentru a șantaja Europa. Se vor scrie multe cărți despre motivul pentru care a fost nevoie de o invazie a Ucrainei pentru ca Occidentul să recunoască, în sfârșit, că Putin este un criminal de război. Chiar și acum, Departamentul de Stat al SUA continuă să respingă propunerile de a desemna Rusia, alături de Iran, Cuba, Coreea de Nord și Siria, ca sponsor de stat al terorismului.

Lipsa obiectivelor coerente

Al doilea eșec occidental este lipsa unui obiectiv final corent pentru războiul din Ucraina. Își propune oare Occidentul să-l slăbească pe Putin astfel încât să fie forțat să negocieze? Sau politica occidentală este aceea a unei înfrângeri a lui Putin, în speranța că asta va duce la îndepărtarea lui de la putere? Obiectivele sunt cele care determină armamentul și echipamentele militare pe care țările le trimit în Ucraina. Dacă scopul este ca Putin să fie învins, atunci Ucraina are nevoie de mai multă artilerie grea, cum ar fi sistemele HIMARS, iar Occidentul trebuie să ia în calcul trimiterea avioanelor de luptă.

Liderii occidentali ar trebui să înțeleagă că agresiunea militară împotriva Ucrainei va continua câtă vreme Putin va fi președinte. Acesta este motivul pentru care scopul Occidentului ar trebui să fie înfrângerea și îndepărtarea lui Putin de la putere.

Refuzul de a aproviziona Ucraina cu rachete

Al treilea eșec este refuzul Occidentului de a furniza sau a vinde sisteme de apărare aeriană. Fără ele, costul reconstrucției Ucrainei va continua să crească. La doar șase luni de la începutul războiului, factura pentru reconstrucția Ucrainei se apropie de 1 trilion de dolari.

Furnizarea sistemul de rachete de apărare aeriană Patriot, care constă dintr-o rachetă de interceptare aeriană și un sistem radar de înaltă performanță, ar reduce capacitatea lui Putin de a teroriza Ucraina. Ar grăbi sfârșitul războiului și ar reduce costul final al reconstrucției Ucrainei. SUA ar trebui să facă presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt embargoului privind furnizarea de echipamente militare Ucrainei.

Rușii trebuie să simtă și ei consecințele

În cele din urmă, războiul trebuie reechilibrat. Orașele, satele și infrastructura Ucrainei sunt distruse în mod deliberat și sistematic, iar civilii au de suferit. Rusia nu simte niciun efect al războiului, în afară de impactul sancțiunilor. Deși Kievul nu ar trebui să vizeze civili ruși, Occidentul ar trebui să înțeleagă că Ucraina are dreptul, în temeiul legislației internaționale, să lovească ținte militare rusești, inclusiv noduri de transport și depozite de combustibil. De asemenea, populația rusă trebuie să fie informată asupra naturii criminale a războiului lui Putin împotriva Ucrainei, un rol în acest sens avându-l mijloacele de informare, in mod special posturi de radio precum Radio Liberty’s Radio Svoboda, BBC Russian Service și Voice of America.