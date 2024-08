În contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina, expertul rus Stanislav Krapivnik a afirmat recent că Moscova este deja în război cu NATO, sugerând că ar trebui să răspundă prin atacuri nucleare asupra orașelor precum New York și Londra.

Krapivnik, un fost ofițer american care a dezertat în Rusia în anii ’90 și are atât cetățenie rusă cât și americană, a numit în mod repetat SUA drept dușmanul Rusiei, acuzând că acestea vor „să distrugă poporul rus” în timpul unei apariții pe un canal media rusesc.

Sâmbătă, Julia Davis, fondatoarea Russian Media Monitor, a postat pe X un clip din interviul lui Krapivnik, în care acesta a descris în mod degradant americanii, afirmând că „nu sunt oameni, ci animale”. Russian Media Monitor a furnizat subtitrări în engleză pentru interviul în limba rusă.

Former U.S. Army Officer Stanislav Krapivnik urged Russia to either preemptively strike the West with nuclear weapons, or to deliver a nuclear ultimatum to the United States. He described Americans as „animals,” who are „the lowest of the low.”https://t.co/f7yK6hwY9B

