Informațiii cumplite despre Elena Cârstea!

Ȋn ce stare este acum Elena Cârstea, după ce a suferit un atac cerebral?

Iubita interpretă a dezvăluit cum s-a simțit după ce a trecut prin momente de cumpănă în ceea ce privește starea de sănătate. Artista a suferit un atac cerebral nu cu mult timp în urmă.

Elena Cârstea, care locuiește acum în Statele Unite, a povestit pentru emisiunea realizată de Cristi Brancu că a stat în spital internată timp de două săptămâni, timp în care nu a mai putut merge deloc.

Ȋn prezent, Elena Cârstea se recuperează și spune că totul se va rezolva, doar că trebuie să aibă grijă mare în perioada următoare și să fie „cuminte”.

„Sunt foarte bine acum, fac recuperare, o să-mi revin.(…) N-am mai putut să merg și nu știam de ce…Înainte cu vreo săptămână, două de pneumonie. Tot s-a agravat și pe urmă am intrat în spital.

Am stat acolo, la Urgență, vreo două săptămâni și ceva și pe urmă acasă am făcut tratament. Luna trecută și luna asta am fost încontinuu la doctor.

Se rezolvă, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă apuc iar de prostii”, a povestit cântăreața.

Vedeta își asumă vina pentru aceste probleme de sănătate

Elena Cârstea nu crede că cele două probleme medicale care au lovit-o recent, pneumonia și atacul cerebral, au vreo legătură între ele.

„Nu, nu cred că au legătură. Nici doctorii nu știu, toate testele se termină complet luna viitoare. Nu m-am speriat, nu m-am speriat nici când am avut problema cu anevrismul.

Am știut, când ți se întâmplă chestia asta logic ceva nu e în regulă.

Dar tot am lăsat-o deoparte, că am fost ocupată și nu m-am agitat foarte tare până când n-a mai funcționat deloc și atunci a trebuit să iau măsuri. Nu e vina nimănui, decât vina mea”, a mai povestit artista, potrivit Wowbiz.

Elena Cârstea: În șase luni o să-mi revin complet

Pentru a-și reveni cât mai repede, Elena Cârstea recunoaște acum că respectă întocmai indicațiile date de medici și merge la înot și gimnastică.

„Am stat pe perfuzii tot timpul, am stat cu aparat de respirat, injecții peste injecții, am fost toată vânătă. Acum merg la piscină zilnic, câte o oră pe zi mă duc la gimnastică în apă și la înot.

În șase luni o să-mi revin complet. Trăiesc la fel cum trăiam și înainte, numai că o să fiu mai atentă”, a mai dezvăluit vedeta în cadrul interviului acordat pentru emisiunea lui Cristi Brancu.