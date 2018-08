Anunț bombă: Jandarmeria a rămas fără șef! Detalii neștiute

”Sebastian Cucoş a fost împuternicit la conducerea instituţiei din August 2017. Două împuterniciri de câte 6 luni. Între timp a susţinut un interviu cu "protectoarea" lui, Carmen Dan. Până azi ar fi trebuit numit în funcţia pe care a ocupat-o un an provizoriu. Nu a fost numit pentru că nu a primit avizul CSAT. Astăzi expiră cea de-a doua împuternicire, iar secretara şcolii din Videle trebuie să găsească o soluţie. Nu are cum să-i dea o a III-a împuternicire, nu are cum sa-l numească. Dacă tovarăşa Carmen Dan îşi face ambiţia, Jandarmeria rămâne fără şef. Oricum, începând de azi, orice ordin semnat de Cucoş este lovit de nulitate!!!”, a scris Mihai Belu.

Reprezentanţii Jandarmeriei nu au confirmat ştirea.