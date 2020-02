Anunţ alarmant! Hackerii se folosesc de coronavirusul din China pentru atacuri cibernetice

Experţii atrag atenţia că, întrucât site-ul care găzduieşte adresa URL nu are niciun fel de legătură cu produsul căruia i se face reclamă, există o mare probabilitate ca utilizatorul să nu primească niciun produs şi să piardă bani, sau – în unele cazuri – să primească un produs care se dovedeşte a nu avea calităţile promise.

”De multe ori detectăm mesaje spam care sunt legate de subiecte populare. Acesta este un caz tipic în care un produs ar trebui să posede calităţi excepţionale şi să ajute utilizatorii să se protejeze de ameninţare, dar, în realitate, nu are astfel de calităţi sau uneori nici măcar nu există. Este demn de remarcat faptul că aceste tipuri de măşti anti-poluare sunt la mare căutare în Asia, ceea ce le face atractive pentru utilizatori”, a explicat Maria Vergelis, Kaspersky security analyst.

Fişiere de tip momeală

Anterior, tehnologiile Kaspersky au detectat fişiere nocive deghizate în documente legate de coronavirusul recent descoperit – un virus care se află în topul titlurilor media din cauza pericolului său. Potrivit News.ro, fişierele dăunătoare descoperite erau mascate sub formă de pdf, mp4 şi docx despre coronavirus.

”Numele fişierelor lasă să se înţeleagă că ar conţine instrucţiuni video despre cum vă puteţi proteja împotriva virusului, actualizări despre acest pericol şi chiar proceduri de detectare a virusului, ceea ce nu este cazul. De exemplu, au fost găsite fişiere denumite 2019 Novel Coronavirus.lnk, 5 INFOGRAFIA CORONAVIRUS.lnk, Affiche proce_dure de De_tection Coronavirus (3).pdf.lnk, şi How to prevent Coronavirus(1).mp4.lnk”, se arată în comunicat.

Aceste fişiere conţineau o serie de ameninţări – de la troieni, la malware de tip „viermi” – care pot să distrugă, să blocheze, să modifice sau să copieze date, precum şi să interfereze cu funcţionarea computerelor sau a reţelelor de calculatoare. Dacă un utilizator dă click pentru a descărca fişierul şi nu are activată o soluţie de securitate cibernetică, programele malware vor fi descărcate şi instalate pe dispozitivul său, avertizează specialiştii.