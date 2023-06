China face investiţii majore pentru a ataca cibernetic SUA

Jen Easterly, directorul general al Agenţiei pentru Securitate Cibernetică şi Securitate a Infrastructurii din SUA, susține ferm că Guvernul de la Beijing face investiţii majore pentru a sabota infrastructura SUA. De aceea, spune ea, americanii trebuie să fie pregătiţi în cazul în care hackerii chinezi vor învinge măsurile de securitate americane şi vor provoca daune în lumea reală, nu doar în mediul virtual.

„Hackerii susţinuţi de guvernul chinez ar putea viza infrastructuri esenţiale, precum transportul şi conductele de alimentare cu petrol”, a spus ea în cadrul unui discurs susținut la Institutul Aspen din Washington.

Avertismentul ei a fost lansat la scurt timp după ce comunitatea de securitate cibernetică din SUA a informat că se aşteaptă la un comportament din ce în ce mai agresiv din partea Chinei, care va spiona şi ataca cibernetic infrastructura americană în viitorul apropiat.

India încearcă să dezvolte legături strânse cu SUA, ce concurează împotriva Chinei, la rândul lor

Cu câteva zile în urmă, Statele Unite ale Americii și India au stabilit „o nouă foaie de drum ambiţioasă de cooperare industrială în domeniul apărării”, în contextul în care India se străduiește să scape de dependența sa de armament rusesc.

Potrivit secretarului Apărării din SUA, Lloyd Austin, consolidarea parteneriatelor dintre Washington D.C. și New Delhi are loc în contextul „intimidărilor” şi „coerciţiei” Chinei și „agresiunii din Ucraina”. Potrivit informațiilor transmise de Departamentul Apărării din SUA, acordul dintre Washington D.C. și New Delhi urmează să accelereze cooperarea tehnologică şi coproducţia sistemelor de luptă aeriană şi de mobilitate terestră, doemniul submarin, informaţiile clasificate, supravegherea şi recunoaşterea.

Potrivit sursei citate anterior, cooperarea sporită a Indiei cu statele occidentale în domeniul securităţii și legăturile sale în domeniul apărării cu Rusia au plasat-o într-o poziţie diplomatică delicată. În prezent, India încearcă să dezvolte legături strânse cu SUA, Japonia şi Australia, ce concurează împotriva Chinei, la rândul lor.

Vă reamintim că SUA și China se află într-o competiţie strânsă pe plan diplomatic, militar, tehnologic şi economic, într-un moment în care relaţiile diplomatice dintre Beijing și New Delhi sunt marcate de tensiuni teritoriale şi dispute comerciale.