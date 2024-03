Dacă mâncăm pui vopsit cumpărat din comerț nu se întâmplă nimic. Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat miercuri că furajele care conferă puilor culoarea galbenă nu sunt toxice nici pentru păsări, nici pentru oameni. El spune, însă, că asta reprezintă o „practică comercială înșelătoare”.

El a subliniat că această practică este „destul de răspândită” și că furajele sunt utilizate pentru a crea impresia că puii sunt de „calitate superioară”.

„Din păcate, destul de extinsă este situaţia. Am stat de vorbă şi cu alţi operatori economici la nivelul industriei, ce ne-au semnalat că această situaţie trenează de foarte mult timp. Nefiind un medic veterinar, nu sunt foarte priceput în domeniul hrănirii puilor, dar am investigat şi am văzut că aceştia sunt hrăniţi cu anumite furaje ce dau culoarea… Nu toxice, nici pentru păsări, nici pentru om, dar vorbim aici de o practică comercială înşelătoare, vorbim de o situaţie cu care se confruntă foarte multe dintre gospodinele ce aleg de la raft puiul mai galben, ştiind cumva, din generaţie în generaţie, că acela este cât mai apropiat calitativ de puiul de ogradă, de demult. Or, iată că aici lucrurile fac să pară cu totul altfel, în sensul în care pui crescuţi doar câteva zeci de zile aparent sunt pui de calitate superioară, în condiţiile în care de fapt au fost vopsiţi, aşa cum spuneam, ca o cioară”, a afirmat Horia Constantinescu, într-o declaraţie acordată presei, la sediul PSD.