Angajații Euronews sunt în grevă. Sute de oameni s-au adunat în faţa sediului televiziunii paneuropene

Fondul de investiţii Alpac Capital, cu sediul în Portugalia, a achiziţionat 88% dintre acţiunile întreprinderii de la magnatul egiptean Naguis Sawiris, prin holdingul acestuia MGN.

„De atunci, avem doar tăieri bugetare şi nu vedem dezvoltare”, a declarat Christelle Petrongari, delegata Sindicatului Naţional al Jurnaliştilor (SNJ), conform afp.com

Amintim că noua conducere a prezentat, la sfârşitul lui decembrie, un plan strategic pentru „oprirea pierderilor”. Totuși, anunţul a fost amânat la sfârşitul lui februarie, a declarat directorul general al postului, Guillaume Dubois, pentru sursa menționată.

Euronews a afișat „pierderi în valoare de 160 de milioane în zece ani”, iar numai în 2021 un deficit de exploatare de 13 milioane de euro şi un deficit net de 20 de milioane, potrivit conducerii.

„Avem un model economic care nu funcţionează”, a declarat Guillaume Dubois, care a recunoscut că „nerăbdarea salariaţilor este legitimă”.

Postul, care difuzează în continuu ştiri în 15 limbi şi are o redacţie de 400 de jurnalişti de 30 de naţionalităţi, a lansat în 2020 un plan social, care a antrenat 30 de concedieri, zece obligatorii, din rândul celor aproximativ 500 de angajaţi.

Decizia de a vinde sediul din Lyon „prea scump şi prea mare”, cu cei „10.000 de metri pătraţi pe jumătate liberi” a fost anunţată în toamnă, iar Euronews caută un sediu nou „la Lyon sau în regiune”, a precizat Guillaume Dubois.

Potrivit sursei menționate, jurnaliştii se tem de o fragmentare a redacției lor multilingve în diverse birouri, în Europa, şi denunţă o „degradare a condiţiilor de muncă”, legată de economii de pe urma concedierilor.

Aceștia cer „să nu se delocalizeze locurile de muncă” şi „să nu se desfiinţeze posturi” şi subliniază că, la sosirea noului acţionar, acesta a „promis să investească în întreprindere pentru a o face rentabilă”.

„Nu dezmembrării Euronews, turnul nostru Babel”, „Păstrarea unei redacţii multilingve la Lyon!” şi „Vrem doar mijloacele de a ne face meseria: să informăm”, erau doar câteva dintre mesajele scrise pe pancartele purtate de către manifestanţi în timpul grevei.

People first #euronews on strike. European news channel in danger. pic.twitter.com/MFHFxWGANa

— Muriel Gaultier (@MurielGaultier) February 2, 2023