CAPITAL: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

ANDREEA NEGRU: Anul 2021 a fost sub semnul pandemiei, iar in acest sens s-au facut eforturi sustinute de sprijin si ajutor pentru Crucea Rosie si spitalele care au avut nevoie de aparatura medicala de specialitate sau produse/ medicamente necesare tratarii persoanelor infectate cu coronavirus. Astfel, au fost alocate sume considerabile de bani pentru achizitia de masti de catre Crucea Rosie, acestea fiind necesare prevenirii riscului de imbolnavire. Este dificil de cuantificat cu succes un singur proiect implementat in 2021 avand in vedere eforturile colective realizate in vederea diminuarii efectelor nefaste ale pandemiei. Intreaga societate civila, companii de stat si private, Guvernul Romaniei, autoritati publice si-au unit fortele si au actionat, la nivel national, astfel incat sa fie luate toate măsurile necesare pentru a limita efectele factorilor perturbatori.

În lumea proiectelor CSR susținute de Romgaz

CAPITAL: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

ANDREEA NEGRU: Responsabilitatea socială reprezintă pentru ROMGAZ o cultură de afaceri care, în acord cu strategia de business a companiei, include etica de afaceri, echitatea economică şi socială, tehnologii care nu dăunează mediului ambient, tratarea justă a forţei de muncă, relaţii transparente cu autorităţile publice, integritatea morală şi investiţii în comunitate. Fie ca vorbim de 110 ani de activitate Romgaz- eveniment marcat de companie inainte de pandemie sau de cauze caritabile- Atipic beauty sau Campania Ajuta-ne sa ajutam! Toate aceste demersuri sunt proiecte de suflet care au implicat compania sip e mine personal in derularea lor si a caror success a fost unul rasunator. Campania Atipic Beauty este campania ce urmareste cresterea calitatii vietii pentru persoanele cu dizabilitati prin modificarea si completarea legii si prin campania de informare si constientizare, ce culmineaza an de an cu Gala Atipic Beauty, care isi propune sa conduca la integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi si obligatii egale, ca toti ceilalti membri ai societatii.Prin implicarea in acest proiec, compania a devenit practic un reper de urmat si un pilon pentru societate, o companie care face lucruri cu adevarat importante pentru comunitate. Un alt proiect care a reusit sa salveze peste 130 de vieti,desi isi propusese la inceput un target de 50 de operatii salvatoare, a fost cel realizat impreuna cu Clinica Zetta si Fundatia Pretuieste Viata- Campania Ajuta-ne sa ajutam! 10 medici voluntari in palmele carora au stat pana acum mii de vieti au fost de acord sa opereze gratuit pacienti care au nevoie de operatii de reconstructie complexe, punandu-si priceperea, experienta, timpul si sufletul gratuit in sprijinul pacientilor din cadrul acestui proiect, indiferent de cat de costisitoare a fost fiecare interventie. A existat totusi un cost medical care nu a putut fi ocolit: cel al consumabilelor medicale necesare in orice operatie, si ma bucur ca am reusit sa contribuim la acoperirea acestui cost si la insanatosirea unui numar dublu de pacienti.

Romgaz și sprijinirea refugiaților de război

CAPITAL: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

ANDREEA NEGRU: Anul acesta a inceput sub auspiciile unui razboi crunt aflat la granita cu Romania si a continuarii pandemiei, desi in anumite state restrictiile au fost ridicate. In acest context, pe langa sprijinul necontentit acordat refugiatilor de razboi si a conlucrarii cu Crucea Rosie, suntem atenti la nevoile comunitatii si la continuarea proiectelor care necesita implicare in sfera educationala, sanatatre, sport sau cultura. In acest sens, au fost prevazute in bugetul pentru anul curent sume menite sa sustina aceste domenii de activitate. Solidaritatea, umanitatea si ajutorul sunt atribute care in aceste vremuri stau la baza oricarei politici de responsabilitate sociala.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

ANDREEA NEGRU: Carantină, izolare, boală, moarte, o pandemie poate aduce multă suferinţă şi prin aceasta poate lăsa răni adânci în societate, în emoţionalul colectiv şi în cele din urmă în economie. Intreaga societate s-a confruntat cu toate aceste efecte ale pandemiei la care s-au adaugat distantarea sociala, anxietatea si frica. De asemenea, in contextul pandemiei de COVID-19, vulnerabilitățile deja existente ale copiilor, familiilor și comunităților au condus la exacerbarea riscurilor preexistente: acces limitat la servicii sociale, inegalități în ceea ce privește accesul la educație si sărăcie. Categoriile cele mai afectate de pandemie au fost copii si lipsa accesului acestora in colectivitate. De asemenea, tranformarile din mers la noile conditii au reprezentat adevarate probleme de adapare in vremuri pandemice.

Administrația publică și digitalizarea sa

CAPITAL: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

ANDREEA NEGRU: Reformele administratiei locale si centrale trebuie sa continue, iar digitalizarea reprezinta principalul motor de regandire a procedurilor administrative. În general, instituțiile au devenit mai deschise și mai transparente, a sporit accesul la servicii, iar calitatea acestora sa îmbunătățit. Cu toate acestea, încrederea cetățenilor în administrația publică, coeziunea socială și atractivitatea sectorului public în calitate de angajator au înregistrat o deteriorare. Nu s-au înregistrat suficiente îmbunătățiri în ceea ce privește activitățile în parteneriat și în cadrul rețelelor. Ca urmare ar trebui avute in vedere dezvoltarea potentialul personalului in administratie, calitatea serviciilor publice, furnizarea de servicii online. Rolul administrației publice este de a anticipa provocările societale și de a le aborda în mod proactiv pentru a diminua șocurile resimțite de cetățeni și de întreprinderi. Nu există soluții imediate care să răspundă acestor tendințe. Organizațiile publice viitoare ar trebui să își propună să fie: orientate spre îndeplinirea obiectivelor misiunilor, axate pe inovare, concentrate pe planuri cu termen lung, descentralizate, conectate în rețea și dispuse să își asume riscuri. Anticiparea transformărilor viitoare ar putea ajuta administratorii publici să își doteze instituțiile cu capacitățile, competențele, cunoștințele și structurile necesare.

CAPITAL: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

ANDREEA NEGRU: Educatie si training, acestea sunt ingredientele de baza care stau ca fundament pentru formarea oricarui tanar aflat la inceput de drum. Din punctul meu de vedere, un tânăr ar trebui să fie exact ca un actor, care ar trebui să se afle atât pe scena, în momentul în care trebuie să își facă numărul, dar mi-aș dori ca el să privească și de la balcon, în momentul în care ceilalți performeaza, astfel încât să aibă o viziune de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă. El trebuie sa stie intotdeauna tendintele din societate, sa fie conectat la realitate sis a anticipeze care sunt provoicarile viitoare. Prin urmare, îl sfătuiesc să fie atât generalist, să observe oportunitățile și să aibă o viziune, și totodată specific, să aibă o strategie. Pentru că, altfel, dacă nu ai o strategie în ceea ce îți dorești să faci, dacă nu știi unde te afli și unde vrei să ajungi, vei fi doar un tactician nu foarte bine pregătit.

De asemenea, să se conecteze la tendințele care sunt din ce în ce mai dinamice sis a stie să aleagă ceea ce este mai potrivit pentru el.

Care va fi viitorul energetic al României?

ANDREEA NEGRU: România trebuie să își dezvolte sustenabil sistemul energetic, pentru a oferi resursele necesare cetățenilor, dar și mediului privat. Sursele curate de energie reprezintă viitorul, dar și garanția ridicării gradului de independență energetică. Investițiile programate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și Fondul de Modernizare sunt în măsură să transforme radical infrastructura energetică a României, precum și mixul energetic. Ne-am angajat ca tara sa sustinem eforturile în domeniul schimbărilor climatice și sa contribuim la reducerea emisiilor până în 2030, țara noastră având deja o pondere ridicată a energiei regenerabile în mixul energetic – 40% din energia electrică produsă în România provenind din surse regenerabile. Ca urmare , pariul pentru viitorul energetic pare sa fie castigat de energia regenerabila. România se află în prezent la o răscruce de drumuri, din punct de vedere al politicilor guvernamentale în domeniul energetic. Cu un mix energetic echilibrat și diversificat, țara noastră are în prezent atât resursele energetice necesare, sprijinul internațional, cât și determinarea de a deveni un furnizor de securitate energetică în regiune. Atingerea obiectivelor României pentru anul 2030, atât pe dimensiunea securitate energetică, cât și pe cea de decarbonare se poate face prin dimensionarea echilibrată a tuturor componentelor – nuclear, hidro, gaz și regenerabile. O atenție sporită ar trebui totuși concentrată pe resursele viitorului, eolian și solar, mai ales prin prisma permanenței lor naturale, a gradului ridicat de securitate în utilizare, cât și a costurilor reduse de mentenanță.

CAPITAL: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

ANDREEA NEGRU: Bani- bancnote si monede!