Alertă maximă! Andreea Marin este în stare de șoc! După ce casa din Voluntari i-a mai fost spartă în 2015, vedeta se confruntă acum cu probleme similare.

Acum 4 ani, poliția a identificat trei suspecți ce au pătruns în casa Andreei Marin în scop de jaf.

Andreea Marin, prima reacție după ce hoții au încercat să-i spargă casa. Ce s-a întâmplat

Sâmbătă seară, hoții au încercat să spargă casa din Voluntari a Andreei Marin. Oamenii legii au deschis un dosar penal.

Astfel, hoții au încercat să spargă casa din Voluntari a Andreei Marin, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

În momentul în care polițiștii au ajuns la fața locului, hoții dispăruseră. Cu toate acestea, oamenii legii au ridicat probe și imagini de pe camerele de supraveghere.

În cauză s-a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat.

„Este adevărat, a existat aseară o tentativă de spargere a locuinței, însă fără succes, întrucât după ce am avut o altă experiență de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele și ușile cu unele performante securizate”, a spus Andreea Marin.

„În plus, aceşti hoți chiar dacă ar intra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți. Noi avem un principiu: nu ținem în casă obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash. Singurul lucru cu care ar putea pleca sub braț un hoț ar fi vreun televizor. Laptopul e cu mine mereu și oricum electrocasnicele sunt detectabile după IP în ziua de azi, așadar îi pun în pericol după aceea”, a mai completat Andreea Marin.

„S-a deschis dosar penal pentru tentativă de furt calificat. Firma de securitate a sosit la fața locului la fel și poliția și cineva apropiat, nu au avut nici prea mult timp la dispoziție. Dacă acum câțiva ani hoții au fost prinși și apoi încarcerați, în acest moment, pentru cazul prezent, autoritățile au deschis doar dosar penal pentru infracțiunea de tentativă de furt calificat”, a mai spus Andreea Marin.

„Fiecare om trebui poartă răspunderea faptelor sale. Nu îmi face plăcere situația, nu îmi place să văd oamenii puși sub acuzare. Sunt un om pașnic, dar fiecare om ar trebui să fie conștient că poartă răspunderea faptelor sale”, a conchis Andreea Marin.

Și în data de 22 august 2015 Andreea Marin a sesizat Inspectoratul de Poliție Ilfov că în locuința sa din localitatea Voluntari mai multe persoane necunoscute au forțat o fereastra de tip termopan și i-au luat mai multe bijuterii și bani.

”Hoții au fost prinși o lună mai târziu”

Hoții au fost prinși o lună mai târziu. Cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 49 de ani, erau membrii unei grupări specializate în furturi din locuințe.

”În fapt, în seara de 22, Andreea Marin a sesizat Inspectoratul de Poliţie Ilfov cu privire la faptul că, în ziua respectivă, în intervalul orar 1830-2350, persoane necunoscute au pătruns în locuinţa sa, din localitatea Voluntari, prin forţarea unei ferestre de tip termopan, fiindu-i sustrase bijuterii şi bani.

În urma percheziţiilor efectuate în această dimineaţă şi a altor activităţi investigative, poliţiştii i-au identificat pe C.D, de 49 de ani, C.G., 27 de ani şi T.M., 25 de ani, bănuiţi de comiterea faptei.

Cei în cauză urmează să fie prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale corespunzătoare”, se arată în comunicatul remis la data respectivă de IPJ Ilfov.

”Când ne-am uitat pe înregistrări, am observat că trei oameni care purtau măşti au rupt gardul şi au intrat în curte prin spate.

Prima oară au verificat garajul. Au văzut că era o singură maşină acolo, pentru că Andreea nu a plecat cu maşina, eu am dus-o la aeroport.

”Au plecat cu o geantă”

Nu s-au gândit o clipă că ea ar putea fi acasă. Cei trei nu erau deloc stresaţi, ci foarte calmi. Au deschis uşa la casă şi au intrat foarte uşor.

Ce e ciudat, parcă ştiau că Andreea nu a luat maşina cu ea. Au intrat toţi în casă, nimeni nu a stat de şase.

Au zăbovit doar cinci minute şi nu au luat nimic de valoare. Au verificat dressingul, dormitorul nostru, au făcut un pic de dezordine doar printre lucrurile soţiei mele.

Au plecat cu o geantă, în care Andreea spune că ar fi avut 1.000 lei”, a declarat atunci Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin.