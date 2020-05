În ultimele săptămâni, Andreea Marin, prin intermediul fundaţiei pe care o conduce, a făcut tot posibilul să strângă fonduri şi materiale şi să le transporte către românii loviţi puternic de pandemia de coronavirus, dar şi către spitalele şi cadrele din prima linie a luptei anti-COVID.

În aceste condiţii, fost prezentatoare tv s-a arătat revoltată de un mesaj al ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, care a ignorat aproape total tot efortul depus de persoanele fizice, ONG-urile şi firmele din România care au ajutat până în prezent. “Din păcate, ajutorul din comunitate, inclusiv prin aportul entităților neguvernamentale, a fost firav. (…) Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: până în acest punct, Guvernul, alături de Președintele Iohannis, au gestionat singuri criza”, consideră ministrul Muncii.

Andreea Marin i-a răspuns foarte tăios Violetei Alexandru, aducându-i aminte că, de două luni de zile, foarte mulţi voluntari, fără a fi obligaţi de o funcţie în stat, fără a fi plătiţi, îşi dedică între 14 şi 16 ore pe zi pentru acest proiect de sprijin, indiferent că e weekend sau că au şi ei familii acasă. “La minister, salariul merge, nu-i aşa?”, se întreabă Andreea Marin. În plus, vedeta i-a adus aminte ministrului Muncii că statul chiar refuză să ajunte ONG-urile şi să le pună la dispoziţie informaţii utile pentru a putea ajuta chiar pe cei care sunt în cea mai mare nevoie. Iar când a fost vorba despre lansarea spitalului construit în 19 zile de către societatea civilă, Klaus Iohannis, Raed Arafat şi ceilalţi oficiali au avut grijă să stea separat de cei care au lucrat cu adevărat la construcţia respectivei unităţi: “Cine știe ce mai spune Marin cu gura ei slobodă, nu e mai bine să nu riscăm?”

O parte din mesajul dur postat de Andreea Marin pe pagina sa de Facebook

„Iată de unde a pornit nevoia de cuantificare a sprijinului ONG – urilor (nu „oNEgeurilor”, domnule președinte Klaus Iohannis) in aceasta perioada de criza: de la declarația unui membru al Guvernului, doamna ministru al muncii, Violeta Alexandru, nu scăpată din graba, ci scrisa negru pe alb pe pagina sa de facebook, gândită, asumată. Suna astfel: „Din păcate, ajutorul din comunitate, inclusiv prin aportul entităților neguvernamentale, a fost firav. Am văzut puține comunități mobilizate, punând laolaltă resurse și dorință de a lupta împreună (…) Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: până în acest punct, Guvernul, alături de Președintele Iohannis, au gestionat singuri criza. ”

Cu alte cuvinte, deși de 2 luni atat de mulți dintre noi punem umarul, atentie, FARA A FI OBLIGAȚI DE O FUNCȚIE ÎN STAT, FARA A FI PLĂTIȚI, PENTRU CA SUNTEM VOLUNTARI, deși ziua noastră de munca înseamnă 14-16 ore, voit, asumat, deși nu mai contează ca e weekend, ca nu avem timp de familii, de copiii noștri cât am putea și ca ne-am lăsat deoparte propria munca ce ne aducea un venit necesar traiului de zi cu zi (la minister, salariul merge, nu-i asa?), totuși… nu ne vedeti, doamna ministru. Efortul nostru vi se pare… „firav”. Atunci, sa va ajutam sa vedeți puțin mai bine. Desigur, daca aveți timp sa citiți. Știti ce va propun? Sa renunțați la o postare pe Facebook și sa dedicați acel timp citirii celor de mai jos.

#NUfirav se poate numi initiativa corelarii informațiilor adunate de Asociatia pentru Relatii Comunitare de la mai bine de 80 de ONG-uri cu care colaborează și printre care se numără Fundația Prețuiește Viața (dar sunt multe alte organizații, firme, persoane care au ajutat la nivel individual în tara pe care nu le-ați observat, doamna ministru) și va invit sa vedem cam cât de „firav” am ajutat noi statul în aceasta perioadă.

Căci cât ne-a ajutat statul pe noi, am văzut deja. Cat a știut sa ne ofere informații de baza cerute de noi ca să putem tot noi sprijini, am văzut, de asemenea (va amintiți scrisoarea mea deschisa rămasă pana azi fără răspuns, adresata miniștrilor sănătății și afacerilor interne, nu puteați sa o fi ratat, preluata fiind de întreaga presa, nu-i asa?). De asemenea, am văzut deja și de cât „respect” se bucura efortul nostru, și de cata „unitate” sunt în stare oficialitățile, începând cu președintele României, domnul Klaus Iohannis și secretarul de stat, domnul Raed Arafat, când la lansarea spitalului destinat bolnavilor Covid, construit în 19 zile de către societatea civila, au preferat sa meargă separat de noi, cu presa și televiziunile alături, sa nu-i incomodam apărând la tv pe lângă domniile lor cumva, ca și cum… pentru a apărea în presa punem noi suflet și munca, nu ca să lasam ceva bun în urma și ca să ajutam tot statul, sufocat de atâtea responsabilitati. În 7500 de metri pătrați, cât are spitalul cel nou, nu a fost loc la deschidere și de cei care au strâns rândurile și au pus umărul la finalizarea lui, voluntari, donatori, oameni cu initiativa și rezultate concrete. Nu am fost mulți si am venit și noi, dar mai târziu, a fost mare grija sa nu cumva sa ne intersectam. (Cine știe ce mai spune Marin cu gura ei sloboda, nu e mai bine sa nu riscam? ) Lăsați, ca de data asta a spus-o mai aspru și mai bine Melania Medeleanu pe facebook-ul ei, felicitări pentru franchețe „firavei” voluntare de „oNEge”).”