Andreea Esca uimeşte la fiecare apariţie, nu doar la Ştirile ProTV. De data aceasta, vedeta ProTV a lăsat mască pe toată lumea.

Andreea Esca, întâlnire surpriză

Andreea Esca a avut parte de o întâlnire surpriză şi a vrut să facă totul public. Vedeta ProTV s-a întâlnit cu căpitanul Barcelonei, Gerard Piqué, într-una dintre clădirile fabuloase din Dubai, unde prezentatoarea a mers în vacanță împreună cu fiica sa, Alexia Eram.

Prezentatoarea nu a ratat ocazia şi s-a fotografiat alături de celebrul fundaș catalan şi fiica sa. Momentul emoționant petrecut alături de soțul Shakirei a fost împărtășit public de vedeta de la Pro TV.

Andreea Esca și Alexia Eram au ajuns în Dubai şi înainte să meargă la plajă, cele două l-au întâlnit pe fotbalistul Gerard Piqué. După ce au schimbat câteva vorbe, cele două l-au rugat să se pozeze împreună pentru o amintire de neuitat!

Totuşi, Andreea Esca a recunoscut că este fanul celor de la Real Madrid, marea rivală din Spania a catalanilor. “Când ții cu Real, dar nu poți să-l refuzi pe Pique dacă vrea o poză…. 🤦‍♀️. @arismelkior this is for you (n.r.: Aris, asta este pentru tine)!” este mesajul scris de Andreea Esca pe Instagram, când a postat imaginea de mai jos.

Ulterior, vedeta de la Pro TV a distribuit imaginea de colecție cu celebrul fotbalist și pe Instagram Stories. “Aris, crezi că i-am zis cu cine țin? Nuuu. I-am zis că tu ești fanul lui. P.S.: Nu credeam că e atât de înalt…”, a scris Andreea Esca. Prezentatoarea are 1,62 m înălțime, iar Gerard Piqué, 1,94 m.