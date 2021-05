Andra, dezvăluiri inedite din relația cu Măruță!

Andra a făcut recent o serie de dezvăluiri inedite despre cum a acceptat tatăl ei căsnicia cu prezentatorul de la PRO TV. Conform celor spuse în podcastul lui Mihai Morar de pe Youtube, ea a fost cea a pus piciorul în prag. Amintim că videoclipul poate fi vizualizat la finalul articolului.

„N-a fost ușor. Am zis gata. Eu am fost cea care a zis, gata, tată. Mai lucrăm, dar mai ușor. Ai o vârstă, ești un om care te agiți foarte mult și nu vreau să mai pățești nimic. Până acum ai muncit pentru mine, ai adunat și ai strâns. Sunt mare, e ok, pot să mă descurc”, a spus Andra în cadrul podcastului în care a vorbit despre relația cu soțul ei, Cătălin Măruță.

Un factor important în această decizie

„Un factor important în această decizie a fost și Cătălin. Eu văzând că este atât de ponderat și de descurcăreț, am simțit că e, știi că fetele încearcă să găsească în soț o variantă a tatălui, am simțit că merg cu ochii închiși pentru că știu că el e lângă mine. Am simțit siguranța de la tata și apoi la Cătălin”, a completat îndrăgita artistă.

De asemenea, Andra a spus că se afla în punctul în care avea „dispute din astea de păreri.”

„Tata, vreau să facem așa. Am ajuns în momentul în care aveam dispute din astea de păreri. Părerile lui sunt super pertinente. Nu e deplasat, e super avizat, dar modul în care le spunea, pentru colaboratorii mei era, pfoa, iar ne ceartă omul ăsta”, a recunoscut aceasta.