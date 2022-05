Anca Bancu ne-a transmis că principalul proiect în 2022 este continuarea transformării Vodafone prin investiții în programe de dezvoltare pentru angajați, creșterea echipei de Itiști, cât și digitalizarea proceselor interne. Din perspectiva sa, departamentul de HR trebuie să fie ramura flexibilă a unei companii, capabilă să pregătească angajații pentru munca viitorului.

CAPITAL: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

ANCA BANCU: Vodafone trece, în prezent, printr-un amplu proces de transformare, de la o companie de telecomunicații la una de tehnologie, care să susțină nevoia tot mai mare de soluții digitale din ultimii ani. Prin urmare, ne uităm la ceea ce înseamnă o organizație pregătită pentru viitor (Future Ready Organisation) și cum putem să susținem această transformare. Ne-am adaptat structura organizațională, continuând adoptarea sistemului Agile în mai multe departamente din companie, și investim în programe de upskilling și reskilling.

De asemenea, am dezvoltat programe dedicate liderilor din Vodafone, fie că sunt pentru prima dată în acest rol sau au ani de experiență. Programele sunt aliniate cu misiunea, strategia și cultura Vodafone și îi vor ajuta pe colegi în dezvoltarea continuă de abilități și competențe necesare în viitor.

Vodafone, în căutare de ITiști

În același timp, am demarat un amplu proces de recrutare de experți IT, care vor lucra la nivel de grup ca One Tech Team, o echipă multiculturală din care fac parte colegi din toată Europa. Mai mult, One Tech Team va crește până în 2025 cu aproximativ 7.000 de programatori, printr-un mix de recrutare, reskilling și insourcing. Punem un mare accent pe schimbul de experiență între echipele din țările în care avem operațiuni și credem că este o oportunitate de învățare și dezvoltare pentru toți colegii.

CAPITAL: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

ANCA BANCU: Principalul obiectiv pentru 2022 este să continuăm procesul de transformare al Vodafone într-o companie de tehnologie, pe care l-am demarat anul trecut. Vom investi în programe de dezvoltare pentru colegi, vom crește echipa de IT și ne vom concentra să identificăm și mai multe oportunități pentru simplificarea proceselor interne și digitalizarea acestora. Toate aceste inițiative se sprijină pe cultura noastră organizațională, pe scurt Spiritul Vodafone, care se bazează pe colaborare, experimentare și crearea viitorului.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

ANCA BANCU: Contextul pandemic a declanșat o serie de provocări, iar una dintre prioritățile noastre a fost sănătatea și starea de bine a colegilor. Am acordat o atenție deosebită grijilor și sentimentului de anxietate cu care ne-am confruntat cu toții, prin urmare am pus la dispoziție o linie telefonică pentru consiliere gratuită disponibilă 24h/24, 7 zile/7, și am oferit acces la consiliere individuală pe teme diverse, precum nutriție, fitness, carieră sau parenting și ședințe de coaching. În același timp, știm cât de important este sentimentul de apartenență, mai ales în astfel de momente, și am construit comunități interne pe diferite subiecte, precum parenting sau sport, cu ajutorul tehnologiei care ne-a fost mediu de comunicare.

CAPITAL: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

ANCA BANCU: I-aș recomanda să fie deschis, să experimenteze constant și să fie flexibil, deoarece procesele de transformare aduc multe oportunități de învățare și dezvoltare chiar dacă uneori sunt complicate, poate chiar dureroase. I-aș spune că a avea curajul de a face lucruri noi, de a-și spune opinia sau a lua deciziile care uneori nu par cele mai confortabile este unul dintre lucrurile care nu doar te ajută să te dezvolți, dar îți dau încredere în tine. Și că oamenii sunt cei mai importanți, iar relațiile cultivate în timp se păstrează dincolo de succesele din viața profesională.

Pandemia a influențat viitorul companiilor și strategiile de HR

CAPITAL: Care credeti ca vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

ANCA BANCU: Ultimii doi ani au venit cu foarte multe transformări, astfel este destul de complicat să facem previziuni pentru o perioadă atât de lungă ca cea de 10 ani, mai ales într-un domeniu atât de dinamic. Aș propune, mai degrabă, o serie de tendințe pe termen scurt, precum nevoia de a reinventa relația dintre angajat – manager – organizație, mai ales în contextul modelului de lucru hibrid. Cred că este esențial să ne întrebăm cum va fi definită cultura companiei în viitor. Mai mult, toate schimbările din ultima perioadă ne fac, cu siguranță, să ne gândim dacă avem nevoie de un scop mai mare, de mai multe oportunități de angajare și de flexibilitate pentru a încuraja în continuare conexiunile interpersonale la nivel de companie (inter-departamentale și în cadrul echipei) și pentru a menține oamenii conectați la organizație, în timp ce aceștia nu mai sunt prezenți fizic.

În al doilea rând, merită să reflectăm dacă echilibrul dintre viața profesională și cea personală va mai fi un concept. Pe măsură ce granițele aproape au dispărut, odată cu adoptarea muncii de acasă, companiile trebuie să se concentreze pe găsirea unor modalități de a-și sprijini angajații să găsească soluții la provocările pe care acest nou mod de lucru le generează. Iar acestea vor fi diferite în funcție de fiecare persoană și cred că flexibilitatea este cuvântul cheie, deoarece nu va exista o singură soluție care să se potrivească tuturor.

Mai mult, cred că departamentul de HR trebuie să fie și mai flexibil, mai eficient și să fie gata oricând să adapteze procesele și să pregătească organizația pentru viitor. Agilitatea și digitalizarea sunt deja o necesitate.

CAPITAL: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

ANCA BANCU: Cred că relația pe care o avem cu banii este foarte strâns legată de perspectiva asupra vieții și de valorile pe care le avem fiecare dintre noi.

Pentru mine sunt importante o viață echilibrată, relația pe care o am cu familia și cu cei dragi, valorile cu care copilul meu va crește și care sunt lucrurile mai mici sau mai mari pe care le pot face pentru a avea un impact pozitiv cel puțin asupra celor din zona mea imediată de influență.