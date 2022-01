Mișcare de ultimă oră făcută de Anamaria Prodan. Impresara s-a întâlnit în Dubai cu Ciprian Marica, iar cei doi nu au putut să nu marcheze momentul cu o fotografie postată pe rețelele de socializare.

Se pare că soția lui Laurențiu Reghecampf este într-o relație excelentă cu fostul fotbalist, acesta fiind unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. Aceștia s-au fotografiat într-un cadru de vis, de la Dubai Mall, iar impresara a pus și o descriere pentru a nu lăsa loc de interpretări.

„Îl iubesc, este numărul unu. Prieteni pentru totdeauna”, a scris Anamaria Prodan la imaginea postată.

Amintim faptul că nu este prima oară când cei doi apar împreună. Recent, Anamaria Prodan a fost prima care a reacționat după scandalul amoros în care a fost implicat fostul atacant al naționalei României.

Anamaria Prodan i-a luat apărarea lui Ciprian Marica

Mai exact, este vorba despre evenimentul în care Ciprian Marica a fost filmat într-un hotel din Cluj-Napoca cu nora unui om de afaceri.

Situația este cu atât mai delicată în contextul în care Marica este căsătorit cu Ioana Marcu și are doi copii, pe Ethan Ioan și Albert Andrei. În acest sens, Anamaria Prodan declara că nimeni nu are dreptul să se amestece în viața privată a unei persoane.

Totodată, impresara dădea exemplu o situație în care doi oameni sunt căsătoriți, însă nimeni nu știe dacă aceștia mai sunt sau nu împreună.

„Eu cred că în viața privată a cuiva nimeni nu are dreptul să se bage. Nimeni nu știe ce relația are această doamnă cu soțul sau dacă mai sunt împreună. În viața asta, nu pot să fiu de acord cu cei ce filmează în privat și dau pe post sau la ziare. Eu am trăit o astfel de experiență, care mi-a făcut, să spunem, între ghilimele, rău. Eu și prietenul meu am știu s-o gestionăm. La fel și familiile noastre.

Știți foarte bine că în România, dar și în lume, femeia este blamată. Ciprian trebuie să rămână un idol al femeilor. Nimeni nu are voie să arunce cu piatra. Marica e un idol și un fotbalist care a făcut istorie. Viața lui privată e a lui și a familiei”, a reacționat atunci Anamaria Prodan.