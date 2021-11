Anamaria Prodan a atacat, din nou, problemele existente în căsnicia cu Laurențiu Reghecampf. Ea a vorbit despre presupusele relații extraconjugale pe care antrenorul de fotbal le-ar fi avut. Un rol important în toată această ecuația a avut-o însă și Gigi Becali.

Patronul celor de la FCSB ar fi avertizat-o pe Anamaria Prodan cu privire la ceea ce făcea Laurențiu Reghecampf. Impresara ar fi ignorat total semnalele lansate. Ba chiar, a spus ea, ar fi ajuns să-l urască la acea vreme pe Becali.

Detalii incredibile despre viața extraconjugală a tehnicianului au fost oferite de Anamaria Prodan într-un interviu recent. Ea a dezvăluit că Gigi Becali i-ar fi spus în mai multe rânduri că Reghecampf nu i-ar fi fidel în căsnicie. Celebra impresară nu a dat niciodată crezare vorbelor rostite de către afaceristul din Pipera. Anamaria Prodan a declarat că ajunsese chiar să îl urască pe patronul de la FCSB pentru aceste lucruri.

Anamaria Prodan, adevărul despre relația cu Gigi Becali

„(n.r. Dacă el vine mâine la tine…) El nu va mai veni, pentru că știe că a greșit impardonabil. El știe că noi, familia, l-am iertat de foarte multe ori. Și i-am explicat că nu este bine, și i-am explicat că atât de greu ne-a fost să ajungem aici. Și i-am explicat cât de greu mi-a fost să mă lupt cu un om ca Pițurcă, care îl făcea bețiv, cu un Gigi Becali care spune că a furat banii familiei și a făcut business-uri altor domnișoare de genul acesta, din oraș.

(n..r Gigi Becali spunea că tu ai fi știut despre amante) Nu am știut niciodată, cu el am avut niște discuții incredibile. Și nu l-am crezut niciodată și, la un moment dat, am ajuns să îl urăsc pentru ceea ce îmi spunea”, a spus Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.

A vândut tot!

În cadrul aceluiași interviu, impresara a susținut că și-a vândut toate proprietățile din Dubai în plin divorț. Ea a a explicat că a ales să vândă totul, în contextul în care aceasta era marea dorință a fiului său, Bebeto. Acesta din urmă și-ar fi dorit să fie vândută casa din Emirate deoarece acela a fost locul în care, nu de mult, locuia și cu Laurențiu Reghecampf, care acum nu mai este prezent în viețile lor.

‘Tot! Copilul meu nu mai vrea să vină în Dubai, pentru că aici are amintiri urâte, aici s-a terminat copilăria lui, a intrat în întuneric. A trebuit să îl mut la Școala Americană, în București, nu a mai vrut să facă școala aici’, a spus Anamaria Prodan pentru Fanatik.ro.