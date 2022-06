Anamaria Prodan, dezvăluire neașteptată despre relația cu fostul soț: „Comunic cu Laurențiu non stop”

Celebra impresară a dezvăluit că ea și Laurențiu Reghecampf comunică „non stop” despre mai multe subiecte.

„Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris.

Pe copil nimeni nu îl poate obliga. Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui…

Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici”, a dezvăluit Anamaria Prodan.

De asemenea, Prodan a subliniat că va rezolva „puzzle-ul” cu care se confruntă în momentul de față și va afla cum a ajuns noua iubită a lui Reghecampf, Corina Caciuc, atât de aproape de ei.

„Până închid ochii o să rezolv puzzle-ul asta: cum a ajuns fetița asta atât de aproape de noi? (…) Laurențiu a fost doar o pradă ușoară”, a completat impresara.

Relația dintre Andreea Tonciu, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

În altă ordine de idei, Andreea Tonciu vorbit anterior despre relația dintre ea și nașii ei.

„În relații foarte bune cu amândoi. Sunt la fel de apropiat de ambii. Toată lumea mă întreabă, dar sunt niște oameni minunați.

Eu și soțul meu suntem cu amândoi și nu avem de ce să nu fim cu amândoi. Dacă mai fac un copil nu știu cine îl botează”, a mărturisit Andreea Tonciu la podcastul „Fita cu Adita”.

Amintim că Andreea s-a cununat cu Daniel în luna septembrie a anului 2016 și-a botezat fetița, iar nașii atât de cununie, cât și botez au fost nimeni alții decât Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

Din acel moment, Andreea Tonciu a fost întrebată cum este relația dintre ea și nașii de cununie.

În acest context, Andreea Tonciu a mărturisit că se află în relații foarte bune cu nașii ei, și spune că nu s-a dat de partea niciunuia dintre ei, comunicând la fel cu ambii.