Imagini de colecţie cu Anamaria Prodan! Celebra impresară a mers în vacanţă în Turcia, însă nu a fost acolo singură. Cine a însoţit-o?

Anamaria Prodan, vacanţă de vis la Istanbul! A mers împreună cu o singură persoană!

Anamaria Prodan a fugit de stresul şi problemele din România şi a uitat, cel puţin termporar, de divorţul de Laurenţiu Reghecampf, graţie unei vacanţe minunate în Istanbul.

Impresara a fost însoţită numai de către fiica sa Sarah, iar cele două au pozat împreună şi au postat imaginile pe Instagram.

Prietenii şi fanii care o urmăresc pe Anamaria Prodan pe reţeaua de socializare au reacţionat imediat: a curs cu aprecieri şi comentarii.

Anamaria Prodan a primit chiar şi un mesaj din partea unui bărbat celebru, nemulţumit că nu se află şi el acolo, alături de vedetă.

Este vorba despre stilistul Adrian Pescariu, care colaborează cu celebra impresară.

„Te iubesc frumusețeeee ❤️❤️ Ai fugit fără mine la Istambul , asa ne-a fost nouă vorba cand am plănuittttt , aaaa ??? 🤣🤣🤣”, a comentat acesta la una din imaginile postate de Anamaria Prodan pe Instagram.

Anamaria Prodan l-a „şters” pe Reghecampf din viaţa sa

Recent, impresara a luat o decizie radicală în legătură cu Laurenţiu Reghecampf.

Ea a decis să-l şteargă din viaţa sa. Mai exact, a acoperit tatuajul pe care-l avea pe spate şi în care apărea şi fostul ei parteneri de viaţă.

Anamaria Prodan și-a tatuat în locul chipului fostului partener un vultur care pare că veghează asupra celor trei copii ai săi, Laurențiu Jr., Sarah și Rebecca.

De asemenea, vedeta a postat imaginea cu noul său tatuaj la primele ore ale dimineții. Amintim că acesta nu este primul tatuaj pe care impresara l-a făcut după despărțirea de Laurențiu Reghecampf.

În urmă cu doar câteva săptămâni, ea a decis să își scrie pe mână un citat motivațional: „Sometimes you have to fall before you can fly” („Uneori trebuie să cazi înainte de a putea zbura” – n.red.).

„Reghiță mi-a deschis atât de multe procese din disperarea de a mai lua niște bani de la mine încât le-am pierdut șirul. El, săracul, se afundă total. Să meargă pe la procese că-l râde toată țara.

Reghe trăiește în lumea lui mică. Iese pe stradă cu amanta cu ochelari de soare și șapcă. E dat afară de peste tot.

Când l-am lăsat a terminat și cu meseria, și cu bărbăția și cu demnitatea”, spunea recent Anamaria Prodan despre Reghe.