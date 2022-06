Ministrul de externe turc, Mevlüt Çavuşoğlu, şi ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, au participat la o conferinţă de presă comună.

Referindu-se la crearea unui coridor pentru cereale în Marea Neagră, Çavuşoğlu a spus: „Prioritatea îl reprezintă obstacolul din faţa produselor care trebuie să fie exportate în Ucraina şi Rusia. Există numeroase planuri pentru exportul cerealelor din Ucraina către pieţele externe. Considerăm planul Naţiunilor Unite privind un mecanism care include Turcia, Rusia şi Ucraina ca fiind rezonabil şi aplicabil.”

Iar Lavrov a declarat: „Criza securităţii alimentare nu îşi are originea în acest război. În această situaţie, nu ar fi corect să spunem că /războiul/ va declanşa o criză alimentară. Eforturile colegului meu turc au o importanţă vitală, face tot ce îi stă în putinţă ca navele să părăsească porturile.”

Principalele idei care s-au desprins din întâlnirea bilaterală

Constatăm cu mâhnire că în cele 3 luni şi jumătate de la începerea războiului numărul pierderilor de vieţi omeneşti este în continuă creştere. Este cunoscută de toată lumea atitudinea principială adoptată de Turcia încă de la declanşarea războiului. Am depuns mari eforturi pentru încheierea războiului şi continuăm să depunem.

Noi încă ne menţinem această atitudine pentru că încheierea războiului prin negocieri va fi în beneficiul omenirii. I-am împărtăşit şi lui Lavrov această opinie. În ultimile zile am observat că ar putea exista o bază pentru întoarcerea la negocieri, iar noi suntem pregătiţi să facem tot ce ne stă în putinţă.

S-ar putea deschide un coridor pentru cereale în Marea Neagră?

Credem că este benefic ca pregătirile la nivel tehnic să se finalizeze şi să transpunem în practică acest mecanism.

Organizaţiile teroriste nu ar trebui să fie permise

Am discutat şi despre evoluţiile din Siria şi Libia. Chiar dacă avem opinii separate, Rusia este o ţară cu care colaborăm Am subliniat încă o dată necesitatea apărării integrităţii teritoriale a Siriei şi am precizat că nu ar trebui să fie permise organizaţiile teroriste.

Ne-am referit şi la normalizarea relaţiilor cu Armenia, în Caucaz. Mulţumim Rusiei pentru ajutorul acordat în această problemă. Am discutat şi despre modul în care putem dezvolta cooperarea noastră în Afganistan şi Asia Centrală.

Vom continua să ne întâlnim, să efectuăm vizite reciproce şi să discutăm problemele. Prioritatea noastră este edificarea unei păci durabile în Ucraina. Mulţumesc lui Lavrov pentru această vizită.

Lavrov: „Nu împiedicăm ieşirea navelor”

Declaraţiile ministrului de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, conform yenisafak.

În primul rând vreau să mulţumesc prietenilor mei. A fost o întrevedere foarte benefică. Bineînţeles că relaţiile dintre cele două ţări au atins maturitatea. Există beneficii reciproce, iar acest lucru reprezintă baza relaţiilor noastre. Vor mai fi foarte multe negocieri, ne împărtăşim opiniile. Am dublat volumul schimburilor comerciale. A atins acum 14 miliarde de dolari, avem un mare potenţial comercial pe care-l putem creşte folosind fiecare moneda naţională. Ne-am referit şi la problema energiei, construcţia centralei Akkuyu continuă.

Bineînţeles că am abordat şi subiecte din actualiatea internaţională. Am discutat despre problema ucraineană, am menţionat aici dificultăţile pe care le întâmpinăm. Există unele probleme care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii ţării noastre. Avem unele temeri de securitate, am oferit informaţii despre operaţiunea militară. Ceea ce încercăm să facem este încheierea operaţiunii cu minimum de pierderi în rândul civililor şi apărarea cetăţenilor ruşi.

La originea crizei securităţii alimentare nu se află războiul

În presă se spune că oamenii de aici sunt prizonierii noştri, acest lucru nu este corect, noi deschidem frecvent coridoarele umanitare. Cine doreşte poate oricând să folosească aceste coridoare. Există unele operaţiuni de deminare. Zelenski a spus „Daţi-ne arme, le putem folosi împotriva navelor”, ceea ce arată în mod clar intenţiile Ucrainei.

Dacă Ucraina este pregătită, şi noi suntem pregătiţi. Discutăm şi cu Turcia detaliile acestui subiect. Este o problemă minoră, nu vedem niciun obstacol. Nu-i obstrucţionăm. Ucraina aduce întotdeauna în actualitate această problemă ca fiind una care deranjează.

Siria, Orientul Mijlociu şi problema palestiniană

Discutăm despre o întâlnire cu tema Siria. Reuniunea viitoare va avea loc în luna iulie, la Nur Sultan. Săptămâna trecută am avut o reuniune la Geneva, ne-am întâlnit cu membrii comitetului constituţional /sirian/. Am discutat şi despre modul în care putem colabora în Caucazul de Sud. A doua întâlnire va avea loc în scurt timp, vom anunţa curând data întâlnirii.

Am evaluat şi situaţia din Orientul Mijlociu, este un subiect foarte complicat, facem tot ce ne stă în putinţă. Ţările noastre susţin negocierile dintre palestinieni şi israelieni. Însă unele forţe generează obstacole artificiale. Aceste lucruri nu vor duce la un rezultat pozitiv.

Domnul Çavuşoğlu a arătat că există divergenţe de opinii în privinţa Libiei. Chiar dacă există divergenţe, ne putem întâlni într-un punct comun, pentru că ne respectăm unii pe alţii. Scopul nostru este să intensificăm cooperarea, ceea ce este în beneficiul ambelor popoare, sunt hotărâţi în privinţa asta.

„În Marea Neagră suntem obligaţi să respectăm prevederile Convenţiei de la Montreux”

Partea rusă a făcut paşii necesari în privinţa exportului de cereale, am făcut tot ce trebuia să facem. Suntem pregătiţi să lucrăm cu prietenii noştri turci pentru exportul grâului, pentru asigurarea securităţii.

Declaraţiile lui Zelenski joacă un rol important, el se opune deminării, mingea este în terenul lor. Noi suntem hotărâţi să facem paşii necesari, reuniunea care se preconizează a avea loc la Istanbul este importantă. Pentru ca această problemă să fie rezolvată, porturile trebuie curăţate de mine, numai după aceea navele pot naviga fără probleme. Iar în ceea ce priveşte întâlnirea celor doi lideri, Zelenski solicită organizarea unei reuniuni, dar îşi schimbă mereu poziţia.

Ca o condiţie prealabilă a cerut retragerea militarilor ruşi. Îşi schimbă mereu poziţia. Din acest motiv vreau să subliniez că mingea este în terenul Ucrainei.

Din aprilie şi până în prezent, şi-au schimbat poziţiile de negociere. Au făcut unele promisiuni la Istanbul, trebuiau făcuţi câţiva paşi. Am prezentat un proiect la mijlocul lui aprilie, dar ce păcat, nu am primit niciun răspuns.