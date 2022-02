Anamaria Prodan a răbufnit! Atac furibund la adresa lui Reghecampf: Milionar de carton

Laurențiu Reghecampf a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a spus ”Păi, a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Sunt banii lui mama…”, lucru ce a enervat-o foarte tare pe Anamaria Prodan.

Cei care o urmăresc pe Anamaria Prodan în mediul online au putut vedea mesajul pe care aceasta la publicat cu privire la declarațiile făcute de fostul soț. Alături, impresara a postat și imaginea unei facturi de la marca Richan Mille, cea despre care Laurențiu Reghecampf a vorbit.

„Marș, Reghe limbă de aur! Te scot la lumină, limbă de gâscă, și te râde tot Mapamondul. Milionar de carton! Am vrut ceas, mi-am luat ceas. Prea ai trăit pe banii familiei mele și acum miorlăi pe la TV. Ai acte? Moluscă mică. Ne vedem în Dubai, USA și România, la proces!

Genți ai luat? Da! Din casă, ca să le dai cadou ca să te bage în seamă fetele de oraș, maimuță mică. Cine fură pus de arătări de oraș plătește legal înzecit ”, a fost mesajul scris de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, plină de ură

Antrenorul a mai spus despre Anamaria Prodan este ”plină de ură, de răutate, de mojicie”, subliniind, de asemenea, că ”vorbește foarte urât”.

„E plină de ură, de răutate, de mojicie, vorbește foarte urât, face lucruri care la un moment dat îi vor dăuna lui Bebe. Ce treabă are ea cu Corina? Ea știe foarte bine că nu are nici o implicare Corina, pentru că eu m-am despărțit de ea.

Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă și aș fi vrut ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, a mai spus Laurenţiu Reghecampf.