Cunoscutul manelist Dani Mocanu a dezvăluit suma impresionantă pe care a obținut-o din TikTok în perioada în care era arestat la domiciliu.

Acesta a reușit să câștige 600.000 de dolari din live-urile de pe TikTok. Totuși, ANAF-ul a intervenit și i-a confiscat toți banii.

Manelistul Dani Mocanu a dezvăluit câți bani a câștigat din TikTok. Sumele considerabile au atras atenția ANAF-ului, care a intervenit și i-a confiscat banii.

Dani Mocanu a povestit că în primele minute după ce a intrat pe TikTok a câștigat 3.000 de dolari. Suma nu i s-a părut deloc de neglijat și l-a motivat să continue.

Manelistul a menționat că acum nu mai are nimic de ascuns, deoarece ANAF-ul l-a prins. El a fost avertizat să se protejeze, deoarece ANAF-ul a declarat că a prins „balaurul” și că urmează să meargă și la „puișori”.

„În momentul în care am intrat, în vreo 5 minute am făcut 3.000 de dolari, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Am spus că trebuie să stau și eu acolo. Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că m-a luat ANAF-ul. M-a luat, oameni buni. Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine”, a povestit acesta.