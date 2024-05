Andreea Bostanica a lansat și câteva melodii, atrăgând și mai multă atenție. Mulți au început să se întrebe cum reușește tânăra din Chișinău să ducă o viață de lux.

Deranjată de comentariile răutăcioase primite de-a lungul timpului, Andreea a decis să dezvăluie celor aproape șase milioane de fani de pe TikTok câți bani câștigă ea în doar șapte zile. Suma este una impresionantă!

Aceasta explică cum fetițele care o urmăresc se motivează, la fel cum și ea se inspiră de la alte fete și băieți care muncesc. Ea menționează că își dedică timpul cântatului, vlogging-ului, TikTok-ului, Instagram-ului și campaniilor. Acesta a menționat că lucrează pentru a câștiga bani încă de la vârsta de 12 ani.

„Fetițele care se uită la mine se motivează. Cum eu mă uit la alte fete, băieți care muncesc. Eu cânt, fac vlogging, TikTok, Instagram, am campanii… Din acești bani pentru care eu îi lucrez de la 12 ani… Prietenii mei când aveau 12 ani se jucau! Eu filmam vlogguri, editam, făceam ore de vioară, pian, actorie, dansuri, editam singură, lansam piese”, a relatat vedeta .

Andreea subliniază că toată copilăria și-a dedicat-o muzicii, ceea ce îi permite acum să ducă acest stil de viață. Ea menționează că are momentan 2 milioane de puncte. Aceasta i-a invitat pe cei interesați să calculeze valoarea acestora pentru a înțelege cât a câștigat în ultima săptămână. În final, ea și-a exprimat mila față de oamenii care sunt invidioși.

„Pentru că toată copilăria mea mi-am dedicat-o muzicii, acum îmi permit! Vedeți câte puncte am? Momentan am 2 milioane, calculați cât valorează, ca să înțelegeți cât am făcut săptămâna asta. În continuare nu-mi retrag absolut niciun cuvânt, în continuare mi-e milă de oamenii care sunt invidioși”, a spus vedeta.